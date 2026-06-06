Tak gwiazdy wspominają OFF Festival! "Naprawdę nie mogłem się doczekać"

Nim jednak zaczniemy wspominki, przypomnijmy, że OFF Festival 2026 zaplanowany jest na 7-9 sierpnia tradycyjnie już w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Karnety na wydarzenie wciąż są dostępne za pośrednictwem oficjalnej strony organizatorów. Wśród potwierdzonych już gwiazd znajdują się m.in.: The Flaming Lips plays "Yos-himi Battles the Pink Robots", Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven, Clams Casino, Ninajirachi, Current Joys, Einstürzende Neubauten, Rusowsky, Wednesday, Chat Pile, Joanne Robertson, Get-down Services, Sega Bodega, W.I.T.C.H., The Mary Wallopers, Surf Gang, Nu Genea Live Band, Jos-hua Idehen, Chalk, Babymorroco, HTRK, Los Thuthanaka, Frankie & The Witch Fingers, Madra Sa-lach, M(h)aol, DAM, Dobrawa Czocher, Drabusheyka, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Dom Zły, Allarme, Mlecze, Atol Atol Atol, Arthur Verocai, The Dare, LSD and the Search for God i Vojdi.

Jak artyści wypowiadają się o OFF Festivalu?

Suede

Zacznijmy od dość niedawnej rozmowy z rockową legendą Suede. Wielu artystów debiutowało w Polsce właśnie na OFF-ie. To samo tyczy się również formacji pod wodzą Bretta Andersona. Przy okazji ostatniego wywiadu dla Interii, gitarzysta Richard Oakes wrócił wspomnieniami do koncertu z 2019 roku: "Pierwszy raz byliśmy w Polsce. Przyjechaliśmy dzień wcześniej i wyszedłem przejść się po Katowicach, by zobaczyć, jak wyglądało to miasto. Kiedy jestem w nowym kraju, uwielbiam eksplorować, chodzić ulicami, wspinać się na wzgórza, jeść lokalne jedzenie i widzieć, jak ludzie żyją. I właśnie to zrobiłem dzień przed koncertem. Spędziłem cały dzień, chodząc po Katowicach i chłonąc to miejsce. Było fantastycznie

Have a Nice Life

Był to chyba najbardziej wyczekiwany koncert zeszłorocznej edycji OFF'a. Wyjątkowy duet zaprezentował równie wyjątkowy set, będący ich pierwszą stycznością z polską publicznością. "Naprawdę nie mogłem się doczekać, aby zagrać ten koncert. Słyszeliśmy wiele wspaniałych rzeczy o tym festiwalu, bardzo cieszymy się, że tu jesteśmy" - mówił Dan Barret, na co Tim Macuga dodał: "Byliśmy podekscytowani, że tu przyjechaliśmy. Fakt, że ludzie cieszą się na nasz koncert, sprawia, że jest jeszcze lepiej".

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Geordie Greep

Gdy w 2019 roku wystąpił na OFF Festivalu z Black Midi, ciężko było o tym nie słyszeć. Zespół niestety nie przetrwał próby czasu, a Greep powrócił do Doliny Trzech Stawów ze swoim solowym projektem, przyznając, że bardzo cieszy się, z zainteresowania, jakim cieszył się jego występ: "Minęło trochę czasu, więc miałem nadzieję, że fani będą wciąż zaangażowani i że w ogóle jacyś będą. Ten wieczór był świetny, naprawdę przerósł wszelkie oczekiwania. Był to świetny set i bardzo dobra reakcja ze strony fanów, najlepsi jakich widziałem, przynajmniej od jakiegoś czasu".

Kneecap

Nie mogliśmy pominąć jednego z najgłośniejszych zespołów ostatnich lat. Wywołują oni nie tylko szerszą dyskusję wokół swojej muzyki, ale i aktywizmu społecznego oraz promocji irlandzkiej kultury. Przy okazji OFF Festivalu mieliśmy okazję opowiedzieć im o Śląsku - regionie, w którym od lat odbywa się ta impreza. Trio nie zastanawiało się długo nad odpowiedzią, nakłaniając do dbania o swoje kulturowe korzenie. "Nie rezygnujcie z dobrej wiary, nie poddawajcie się negatywnym wpływom i stójcie w obronie swojej tożsamości, bo pewnego dnia może jej zabraknąć, nikt inny za was tego nie zrobi, więc dbajcie o to, przekażcie to kolejnym pokoleniom i bądźcie z tego dumni" - mówił Móglaí Bap.

Leo Ros

OFF Festival to nie tylko zagraniczni artyści, ale również reprezentanci polskiej sceny. Leo Ros, choć na co dzień tworzy szeroko pojętą muzykę rapową, sam nie krył pozytywnego zaskoczenia odbiorem swojego występu: Byłem bardzo pozytywnie zaskoczony. [...] W zeszłym roku, z tego co wiem, ten line up był bardziej rapowy. W tym roku [2025 r.] jest więcej alternatywy, ale myślę, że dobrze zostało to przyjęte. Grałem też oldskulowe kawałki i tego seta przygotowałem bardziej na taką publikę, która bardziej lubi alternatywne brzmienie.

Magda Kluz

Zaczynała w zespole SEALS, z czasem zaczęła jednak rozwijać swoją solową karierę. Występując na OFF-ie w 2024 roku trafiła na stosunkowo wczesny slot. Nie przeszkodziło to jednak w zgromadzeniu pod sceną sporej publiczności: "Bardzo dużo ludzi przyszło, co mnie zaskoczyło. To taka w sumie wczesna godzina, więc jestem super wdzięczna, że mogłam się tutaj pokazać"

Artur Rojek

Dyrektor kreatywny i w zasadzie można by powiedzieć, że ojciec całego OFF Festivalu po tylu latach dobrze wie, kto najlepiej odnajdzie się na tej imprezie. Jego zachęta jest jest prosta, acz wyjątkowo trafna: "Jeżeli prawdziwie kochasz muzykę to tylko na tym festiwalu spotkasz ludzi podobnych do siebie. Te słowa wystarczą" - tłumaczył, zapytany o to, jak zachęciłby do wizyty w Dolinie Trzech Stawów.

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