OFF Festival Katowice 2026 trwa w dniach 7-9 sierpnia. Tradycyjnie już odbywa się w Dolinie Trzech Stawów.

"Mieszanie gatunków, gwałtowne zmiany epok i brzmień. Łamanie schematów i wyznaczanie trendów - o tym myśleliśmy, kiedy w 2006 roku organizowaliśmy pierwszy OFF Festival. 20 lat później konsekwentnie robimy dokładnie to samo. Zapraszamy starannie wybranych artystów, prezentujących różne muzyczne nurty i strony świata. Pokazujemy to, co jest dzisiaj na szeroko pojętej scenie alternatywnej gorące i ważne oraz przypominamy wykonawców i płyty, którzy mieli ogromny wpływ na współczesne pomysły i brzmienia. Dlatego tak bardzo nie mogę się doczekać w tym roku na OFF-ie koncertów Oklou, Yung Leana w duecie z Bladee, The Flaming Lips czy Arthura Verocaia" - mówił tuż przed startem festiwalu Artur Rojek, jego dyrektor artystyczny.

OFF Festival Katowice wystartował!

Pierwszego dnia na głównej scenie grają Dana and Alden, Black Country, New Road oraz The Flaming Lips. Na scenie ORLEN, czyli dawnej Leśnej, występują Tercet Imperial, Current Joys, Earl Sweatshirt i Los Thuthanaka. Oczywiście nie zabrakło sceny jazzowej, a na niej pierwszego dnia Sneaky Jesus, O.N.E. i Błoto. Scena Trójki proponuje Atol Atol Atol, Celine Dessberg, W.I.T.CH oraz DJ set The Dare.

To oczywiście nie wszystko, bo w piątkowym line-upie znaleźli się też m.in. Dobrawa Czocher, HTRK, Clayknot, Zuzanna Malisz i Kielichy. Nasze polecajki znajdziecie tutaj. Wypatrujcie też relacji z festiwalowego pola!

OFF Festival 2026: co jeszcze nas czeka?

Kolejne dni festiwalu to m.in. występy duetu Yung Lean & Bladee, zespołu Amyl and the Sniffers, Sunny Day Real Estate, Johnny'ego Marra, Oklou, Deafheaven, Einstürzende Neubauten czy grupy Chat Pile.

Przypomnijmy, że w piątek, sobotę i niedzielę wejściówki na opaski można wymieniać w godzinach 16:00-00:00. Brama festiwalu otworzyła się 7 sierpnia o godzinie 17:00, a 8 i 9 sierpnia już o 16:00.

Jak informują organizatorzy, na teren festiwalu można wnieść ze sobą lekki, pusty bidon na wodę lub fabrycznie zamkniętą butelkę wody o pojemności do 0,5 litra. Każdego dnia od godziny 16:00 na terenie festiwalu dostępny będzie beczkowóz z wodą pitną, dostarczaną przez Miasto Katowice.

Artur Rojek o OFF Festivalu: Nadal się tym ekscytuję INTERIA.PL



