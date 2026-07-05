Po 16 latach wracają na scenę OFF Festivalu. Ostatnim razem The Flaming Lips potrzebowali pomocy medyków

Tymoteusz Hołysz

Oprac.: Tymoteusz Hołysz

Przygotujcie się na psychodeliczną podróż, jakiej nie zapomnicie! W dniach 7-9 sierpnia 2026 roku katowicka Dolina Trzech Stawów znów zamieni się w stolicę światowej alternatywy podczas 19. edycji OFF Festivalu. Wśród ogłoszonych gwiazd błyszczy uwielbiana przez polską publiczność amerykańska grupa The Flaming Lips, która powróci na Śląsk po latach, by w całości odegrać na żywo swoje przełomowe, nagrodzone Grammy dzieło - "Yoshimi Battles the Pink Robots".

The Flaming Lips zagrają cały album „Yoshimi Battles the Pink Robots” na OFF Festival 2026 w Katowicach. Koncert 7 sierpnia o 23:40.
Wayne Coyne (The Flaming Lips)Frank HoenschGetty Images

OFF Festival organizowany w zielonej przestrzeni Doliny Trzech Stawów to gwarancja spotkania z niezwykłą muzyką. Na scenie głównej mBank obok legendarnych The Flaming Lips, wystąpią w tym roku inni giganci szeroko pojętej muzyki alternatywnej tacy jak: Amyl and the Sniffers, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven czy Einstürzende Neubauten.

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Oliwia Kopcik

Historia nieustannego eksperymentu

Powstały w 1983 roku w Oklahomie zespół The Flaming Lips pod wodzą wizjonera Wayne'a Coyne'a to ewenement na światowej scenie muzycznej - w swojej ponad 40-letniej historii formacja nie nagrała ani jednego zwyczajnego, przewidywalnego albumu. Zaczynali od punk rocka, by szybko wejść na ścieżkę szalonych eksperymentów - wydali m.in. płytę "Zaireeka" składającą się z czterech dysków, które należało odtwarzać na czterech urządzeniach jednocześnie. Z płyty na płytę przesuwają granice brzmienia i wyobraźni, a z każdym kolejnym występem redefiniują pojęcie psychodelicznego widowiska.

Kosmiczny show powraca do Polski

Gdy muzycy przyjechali na OFF Festival po raz pierwszy w 2010 roku, ich niesamowity sceniczny rozmach wymagał specjalnego zaangażowania festiwalowej ekipy - wolontariusze przebierali się na scenie, obsługa cateringu odpalała armatki z konfetti, a medycy musieli pomagać w nadmuchiwaniu gigantycznych balonów. Fani do dziś wspominają tamto wydarzenie, pisząc pod nagraniami w sieci: "To był kosmos" oraz "Przez wszystkie koncerty, które przegapiłam, ten jest tym, którego odpuszczenia żałuję najbardziej".

Legendarne "Yoshimi" na żywo

Aby nikt więcej nie musiał żałować przegapionego show, w piątek 7 sierpnia festiwalowicze dostaną wyjątkową okazję. Zespół zaprezentuje na żywo przełomowy materiał ze swojej najpopularniejszej płyty "Yoshimi Battles the Pink Robots". To właśnie to odjechane, futurystyczne dzieło przyniosło The Flaming Lips ogromny sukces komercyjny, zaowocowało jedną z trzech zdobytych przez nich statuetek Grammy, a nawet doczekało się musicalu na Broadwayu. Koncert zaplanowano o godzinie 23:40 na Scenie mBank - możecie być pewni, że gdy zabrzmią "Do You Realize" czy "All We Have Is Now", znów posypie się magiczne konfetti.


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