Po 16 latach wracają na scenę OFF Festivalu. Ostatnim razem The Flaming Lips potrzebowali pomocy medyków

OFF Festival organizowany w zielonej przestrzeni Doliny Trzech Stawów to gwarancja spotkania z niezwykłą muzyką. Na scenie głównej mBank obok legendarnych The Flaming Lips, wystąpią w tym roku inni giganci szeroko pojętej muzyki alternatywnej tacy jak: Amyl and the Sniffers, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven czy Einstürzende Neubauten.

Historia nieustannego eksperymentu

Powstały w 1983 roku w Oklahomie zespół The Flaming Lips pod wodzą wizjonera Wayne'a Coyne'a to ewenement na światowej scenie muzycznej - w swojej ponad 40-letniej historii formacja nie nagrała ani jednego zwyczajnego, przewidywalnego albumu. Zaczynali od punk rocka, by szybko wejść na ścieżkę szalonych eksperymentów - wydali m.in. płytę "Zaireeka" składającą się z czterech dysków, które należało odtwarzać na czterech urządzeniach jednocześnie. Z płyty na płytę przesuwają granice brzmienia i wyobraźni, a z każdym kolejnym występem redefiniują pojęcie psychodelicznego widowiska.

Kosmiczny show powraca do Polski

Gdy muzycy przyjechali na OFF Festival po raz pierwszy w 2010 roku, ich niesamowity sceniczny rozmach wymagał specjalnego zaangażowania festiwalowej ekipy - wolontariusze przebierali się na scenie, obsługa cateringu odpalała armatki z konfetti, a medycy musieli pomagać w nadmuchiwaniu gigantycznych balonów. Fani do dziś wspominają tamto wydarzenie, pisząc pod nagraniami w sieci: "To był kosmos" oraz "Przez wszystkie koncerty, które przegapiłam, ten jest tym, którego odpuszczenia żałuję najbardziej".

Legendarne "Yoshimi" na żywo

Aby nikt więcej nie musiał żałować przegapionego show, w piątek 7 sierpnia festiwalowicze dostaną wyjątkową okazję. Zespół zaprezentuje na żywo przełomowy materiał ze swojej najpopularniejszej płyty "Yoshimi Battles the Pink Robots". To właśnie to odjechane, futurystyczne dzieło przyniosło The Flaming Lips ogromny sukces komercyjny, zaowocowało jedną z trzech zdobytych przez nich statuetek Grammy, a nawet doczekało się musicalu na Broadwayu. Koncert zaplanowano o godzinie 23:40 na Scenie mBank - możecie być pewni, że gdy zabrzmią "Do You Realize" czy "All We Have Is Now", znów posypie się magiczne konfetti.



