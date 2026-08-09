Scena mBank

Johnny Marr - 19:20

Gitarzysta, który jako współtwórca The Smiths na trwałe wpisał się w historię brytyjskiego indie rocka dzięki charakterystycznemu brzmieniu gitar Rickenbacker i Fender Telecaster. Po zakończeniu działalności zespołu w 1987 roku nie zwolnił tempa - grał między innymi z The Pretenders, The The, Modest Mouse oraz The Cribs, budując reputację jednego z najbardziej wpływowych gitarzystów swojego pokolenia.

Amyl and the Sniffers - 21:30

Kwartet z Melbourne z wokalistką Amy Taylor na czele, serwujący porcję nieokiełznanego pub rocka i punka rodem z lat 70. W ich muzyce usłyszeć możemy wyraźne inspiracje Iggym Popem, The Stooges i AC/DC. Zespół swój pierwszy materiał nagrał w jedną dobę, a na świat przebił się za sprawą debiutu z 2019 roku. Wydany pięć lat później album "Cartoon Darkness" przyniósł mu kolejną falę uznania, nominację do ARIA Awards oraz ustanowił ich pozycję na scenie. W Katowicach wystąpią w roli headlinera!

Na OFF Festivalu zagrają m.in. Amyl and the Sniffers Scott Dudelson Getty Images

Sunny Day Real Estate - 23:40

Grupa z Seattle, która w 1994 roku wydała "Diary" - płytę powszechnie uznawaną za jeden z fundamentów gatunku emo. Losy formacji na zawsze splotły się z historią Foo Fighters, gdy Nate Mendel i William Goldsmith dołączyli do zespołu Dave'a Grohla. Zespół po rozpadzie w 1995 roku kilkukrotnie się reaktywował, obecnie aktywni są od 2022 roku, choć w składzie nie znajdziemy już Mendela. Rolę basisty przejął Chris Jordan, z którym występują William Goldsmith (perkusja), Greg Suran i Dan Hoerner (gitary) oraz Jeremy Enigk (wokal).

Scena Orlen

Deafheaven - 22:35

Formacja z San Francisco, którą w 2010 roku powołali do życia wokalista George Clarke i gitarzysta Kerry McCoy, twórcy gatunku określanego przez krytyków mianem blackgaze - hybrydy black metalu, shoegaze'u i post-rocka. Ich drugi album, "Sunbather" z 2013 roku, trafił na szczyty rocznych zestawień krytyków w Stanach Zjednoczonych, a najnowsze wydawnictwo "Lonely People with Power" z 2025 roku stanowi powrót do cięższego, bardziej agresywnego grania po łagodnym "Infinite Granite".

Scena Trójki

Ninajirachi - 23:40

Nina Wilson, występująca pod pseudonimem Ninajirachi, to australijska producentka i DJ-ka z Central Coast w Nowej Południowej Walii, poruszająca się na styku elektronicznego popu i hyperpopu. Jej debiutancki album "I Love My Computer", wydany w 2025 roku, przyniósł jej aż osiem nominacji do ARIA Music Awards, w tym statuetki za najlepszą artystkę solową i przełom roku.

Scena Eksperymentalna

Surf Gang - 22:35

Kolektyw producencki z Nowego Jorku, założony w 2018 roku przez Evilgiane'a, którego korzenie sięgają miejskiej sceny sakteboardowej i internetowego rapu. Muzycy skupieni wokół Evilgiane'a, Eery i Harrisona odpowiadają za produkcje dla Kendricka Lamara, Baby Keema czy A$AP Rocky'ego, a w 2026 roku wraz z Earlem Sweatshirtem i MIKE'iem wypuścili wspólny projekt "Pompeii // Utility". Na OFF-a przyjadą z pełnym energii DJ setem!

Scena OFF'N Jazz mBank

Ben Bekele - 19:20

Za tą nazwą kryje się trio Huberta Zemlera (perkusja), Kamila Piotrowicza (klawisze) i Igora Wiśniewskiego (gitara) - projekt nazwany na cześć ojca jednego z muzyków oraz bohatera pieśni, jaką ten kiedyś mu zaśpiewał. Ich debiutancki album "Zawsze coś" wyrósł ze wspólnych improwizacji i fascynacji rytmem, mieszając jazzową swobodę z elektroniką i energią zapożyczoną z punka.

Niechęć - 23:40

Warszawska grupa jazzowa istniejąca od 2008 roku, powołana przez gitarzystę Rafała Błaszczaka jako spotkanie muzyków z zupełnie odmiennych tradycji - klasycznego jazzu, rockowej alternatywy i elektroniki. Z ponad trzystoma koncertami na koncie, w tym występami na Open'er Festival i Copenhagen Jazz Festival, zespół wydał w 2025 roku album "Reckless Things", łączący improwizację z transowymi, elektronicznymi brzmieniami. Ich występy słyną z niezwykłej ściany dźwięku, wznoszącej jazzową wrażliwość w obszary ciężkiego, na swój pokrętny sposób noise'owo-metalowego brzmienia.

Scena BLIK

PGR - 22:35

Warszawski kolektyw raperski, który narodził się, gdy dwaj znajomi ze szkolnej ławki, Maciek i Olaf, przypadkowo spotkali się ponownie na koncercie JPEGMafii w Berlinie. Ich debiutancki album "Podajcie Gladiatorom Rydwany", liczący dwadzieścia jeden utworów inspirowanych między innymi Earlem Sweatshirtem, MIKE'iem i King Krule'em, powstał w towarzystwie szerszego grona przyjaciół odpowiedzialnych za wizualną stronę projektu.