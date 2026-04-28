Organizatorzy OFF Festival 2026 odsłaniają kolejne karty! Te występy będzie można poczuć całym sobą

W sierpniu OFF Festival ponownie rozstawi się w Dolinie Trzech Stawów, a razem z nim wróci Open Stage BLIK - scena, która już trzeci rok z rzędu stawia na pełne otwarcie na polskich artystów i na publiczność, która na co dzień napotyka bariery w dostępie do muzyki. Każdy koncert będzie tłumaczony na polski język migowy przez tłumaczy współpracujących z Polskim Związkiem Głuchych, a obok sceny pojawi się membrana sensoryczna, pozwalająca poczuć puls występu całym sobą.

W 2026 r. Open Stage BLIK uzupełni dotychczasową ofertę polskich projektów (w tym mBank OFF Jazz Club) o dziewięć bardzo różnorodnych głosów.

OFF Festival 2026: Kto zagra na Open Stage BLIK?

Michał Anioł - wokalista, multiinstrumentalista i producent, który po albumie "tonietenmichał" wrócił do pełnej niezależności. Działa w trybie DIY, samodzielnie wydając nowe single, w których miesza pop, elektronikę i alternatywę. Na żywo stawia na zespół, improwizację i budowanie klimatu tu i teraz, a zapowiedzią nowego rozdziału w jego twórczości jest m.in. singiel "Lubię burzę", którego z pewnością usłyszymy na OFF-ie.

Zuzanna Malisz - wychowana w Kapeli Maliszów, gdzie grała i śpiewała u boku ojca i brata, dziś rozwija solowe oblicze. Z jednej strony ma w sobie głęboko zakorzeniony folk, z drugiej - dzięki współpracy z producentem Du:item - wchodzi w alt i indipopowe terytoria. Na Open Stage BLIK przywiezie materiał z debiutanckiej epki "Pomiędzy" oraz nowe eksperymenty, w których folkowa tradycja spotyka się z nowoczesną produkcją.

PGR - czyli Polska Grupa Rapowa, Prawdziwe Głosy Rozsądku albo… wszystko naraz. Warszawska ekipa czerpie z Earla Sweatshirta, JPEGMAFII, Action Bronsona czy King Krule'a, ale filtruje te inspiracje po swojemu: samplowany, szorstki hip-hop z błyskotliwymi tekstami. Na koncie mają album "Podajcie Gladiatorom Rydwany" (2025) i epkę "Przed gwałtownym rozpędem" (2026). W komentarzach określano ich jako powiew świeżego, wiosennego powietrza na polskiej scenie - na żywo mają szansę to potwierdzić.

Kielichy - projekt, który wyrósł z neofolku, ale już na epce "Punkty Płonące" zaznaczył, że nie zamierza się zatrzymywać. Dawne skojarzenia ze Swans, Death In June, Anną von Hausswolff czy Księżycem teraz mieszają się z inspiracjami bliskowschodnimi, wczesną elektroniką i spiritual jazzem. Na scenie stawiają na trans, gęstą atmosferę i emocje rozpięte między melancholią a ekstazą.

Jadwiga Zarzycka - songwriterka, która równie mocno czerpie ze Świetlików, polskiego kina Kieślowskiego i złotej ery kultury lat 60. i 70. Studiowała filmoznawstwo i historię, działała w Teatrze Buffo, a dziś łączy alternatywę z poezją i nostalgią. Jej epka "Personel" nawiązuje tytułem do filmu Kieślowskiego i buduje świat pełen obrazów, zapachów i detali -od powietrza przed burzą po audycje radiowe i filmy, które się nie nudzą.

Duszno - warszawski shoegaze/dreampop, który równocześnie hałasuje i przytula. Ich kawałki są dla wszystkich, którzy "czują za dużo albo nie czują nic" i chcą na chwilę wyrwać się z miejskiego szumu. Debiutanckie "Okruszki" opisano jako muzykę, która "oddycha emocjami i próbuje złapać momenty nie do opisania słowami".

plaaaato - twórca lo‑fi dream popu i shoegaze'u z Zaporoża. Zaczął nagrywać w wieku 15 lat, ale sytuacja za wschodnią granicą na długo odcięła go od muzyki - najpierw od potrzeby słuchania, potem tworzenia. Teraz wraca z materiałem o stracie i kryzysie, inspirowanym m.in. Oneohtrix Point Never, Xiu Xiu, Aphex Twin, Fleeting Joys czy World's End Girlfriend, ale konsekwentnie obudowanym własnym brzmieniem.

Clayknot - projekt Pauli Duduś, zawieszony między shoegazem, alt rockiem a bedroom electropopem. Introwertyczny, melancholijny, bardzo DIY - piosenki Clayknot przypominają dźwiękowy pamiętnik kogoś, kto próbuje zatrzymać wrażenia ze świata, który pędzi bez przerwy. Na koncertach buduje intymną, filmową atmosferę - obowiązkowa pozycja, jeśli kojarzysz klimat "Zakochanego bez pamięci" i lubisz muzykę, która brzmi jak rozmyte wspomnienia.

Koty bez oczu, psy bez nóg - duet Tymona Kolubińskiego i Rozalii Grabowskiej, który wymyka się gatunkowym szufladkom. Na najnowszym albumie "Koty bez" drony i ambient spotykają się z muzyką ludową, filmową i sakralną. To gęste, wymagające granie - bliższe instalacji niż klasycznemu koncertowi - które rozwija w praktyce dewizę Briana Eno: "Żyj światem, jakiego pragniesz".

OFF Festival 2026: szczegóły

OFF Festival Katowice 2026 odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia w Dolinie Trzech Stawów. W programie znajdą się m.in. The Flaming Lips, Yung Lean & Bladee, Amyl and the Sniffers, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven, Einstürzende Neubauten, Current Joys, LSD and the Search for God, Arthur Verocai & AUKSO Orchestra oraz kilkudziesięciu innych artystów z Polski i ze świata.

