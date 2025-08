OFF Festival oficjalnie rozpoczęty! Dzikie tłumy zjechały się do Katowic

OFF Festival swoją bogatą historią sięga jeszcze 2006 roku. Swoje początki miał w Mysłowicach, jednak z czasem przeniósł się do Katowic. Dziś w Dolinie Trzech Stawów zebrały się grube tysiące fanów, by oglądać największe gwiazdy sceny alternatywnej.

Wśród pozostałych artystów, którzy zagrają na OFF Festivalu znajdują się: Ecco2k, Pa Salieu, Machine Girl, Seun Kuti Amd Egypt 80, Jann, The Hellp, Alan Sparhawk (of Low), Fat Dog, Panchiko, Nilüfer Yanya, Soft Play, Os Mutantes, Benny Sings, Two Shell, Los Campesinos!, Geordie Greep, Yaeji (DJ), MJ Lenderman, Portrayal of Guilt, Elias Rønnenfelt (of Iceage), ||ALA|MEDA|, Wednesday Campanella, Frost Children_, María José Llergo, Envy, Lambrini Girls, Bad Boy Chiller Crew, Omasta plays Madvillany, Hypnosis Therapy, Mong Tong, Ralphie Choo,.bHP,Berlin Manson, Sunnbrella, Hinode Tapes.