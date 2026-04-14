OFF Festival odsłania kolejne karty! W zeszłym roku ta scena pękała w szwach

Ubiegłoroczny debiut sceny mBank OFF Jazz Club na katowickim OFF Festivalu był ruchem nieoczywistym, ale opłaciło się to z nawiązką. Zarówno krytycy muzyczni, jak i festiwalowicze byli zachwyceni energią płynącą ze sceny całkowicie oddanej nowej fali polskiego jazzu. Namiot niemal stale wypełniony był aż po brzegi, a ogromne zainteresowanie stawiało w cieniu nawet zagraniczne gwiazdy. Nic więc dziwnego, że podczas nadchodzącej edycji, zaplanowanej na 7-9 sierpnia 2026 roku, projekt ten powraca ze zdwojoną siłą.

Od brudnego hip-hopu po psychodeliczny odjazd

Jednym z punktów programu będzie Błoto. Wywodzący się z kultowego EABS wrocławski kwartet to dziś absolutny fenomen. Ich muzyka to brudna, bezkompromisowa mieszanka jazzowej tradycji z tłustymi hip-hopowymi bitami, będąca jednocześnie mocnym komentarzem do naszej ginącej planety.

Na scenie pojawi się również zespół Niechęć. I choć sami unikają łatki "jazzmanów", ich występy to istna erupcja energii. Wielogłowa, sceniczna bestia łączy w sobie trans, psychodelię i rockową furię, od której nie można się oderwać. Emocji dostarczy także tajemniczy projekt Ben Bekele. Założone przez Huberta Zemlera trio, współtworzone przez Igora Wiśniewskiego i Kamila Piotrowicza, przeniesie słuchaczy do zupełnie innej rzeczywistości za sprawą materiału z ich debiutanckiego krążka "Zawsze coś".

Jazz wymyślany na nowo

Scena mBank OFF Jazz Club to także miejsce dla poszukiwaczy świeżych, eksperymentalnych brzmień. Zobaczymy tam m.in. klawiszowe supertrio "Ki Ki Ki", które z syntezatorów potrafi wycisnąć mieszankę krautrocka i elektroniki. Z kolei formacja "Product May Contain" przypomni nam beztroskę z dziecięcych podwórek, łącząc brzmienie wibrafonu z afrykańskimi bębnami.

Program uzupełniają: wrocławski kwartet "sneaky jesus" słynący z balansowania na granicy eksperymentu i jazzu. Ich motto mogłoby brzmieć: "nie myśl za dużo, ufaj emocjom" - i dokładnie tak działają. Ich koncerty to groove, polot i dużo świeżego powietrza. Ci, którzy zwykle jazzu nie słuchają, po tym występie zaczną!

"O.N.E.", czyli cztery wyraziste osobowości i jeden z najmocniej komentowanych składów w polskim jazzie ostatnich lat. Na saksofonie Monika Muc, na kontrabasie Kamila Drabek, na pianinie Kateryna Ziabliuk, a na perkusji Patrycja Wybrańczyk! "Dowód, że polska scena jazzowa ma coś istotnego do powiedzenia w międzynarodowym kontekście" - pisze o ich ostatnim krążku "Well... actually", "JazzSoul".

Głupi Komputer to z kolei zabawna nazwa, za którą kryje się dość poważny, choć niepozbawiony humoru koncept. Momentami zahaczają o brzmienia Aphex Twina, ATC, czy nawet Eiffel 65, a wszystko to podszyte jest jazzową finezją. Razem wychodzą naprzeciw utartym normom, a każdy następny koncert wnosi jeszcze więcej improwizacji - jazz jest fundamentem, a bunt i nonkonfornizm przewodnikiem.

Najnowszą serię ogłoszeń zamyka grupa SZ.A.J.S. Laureaci konkursów Fest Muza i Rockowisko, zespół, który sam o sobie mówi "skład około postpunkowy, ale z minimum dwoma dodatkami do wyboru". W praktyce oznacza to miks rocka, jazzu i muzyki improwizowanej, z którego powstaje bardzo personalna, międzygatunkowa przestrzeń. W 2025 roku zagrali na showcase'owym festiwalu Great September w Łodzi, a teraz przenoszą swój żywioł na scenę mBank OFF Jazz Club!

Przypomnijmy, że wymienieni artyści dołączają do potężnego line-upu, w którego skład wchodzą The Flaming Lips plays "Yos-himi Battles the Pink Robots", Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven, Clams Casino, Ninajirachi, Current Joys, Einstürzende Neubauten, Rusowsky, Wednesday, Chat Pile, Joanne Robertson, Get-down Services, Sega Bodega, W.I.T.C.H., The Mary Wallopers, Surf Gang, Nu Genea Live Band, Jos-hua Idehen, Chalk, Babymorroco, HTRK, Los Thuthanaka, Frankie & The Witch Fingers, Madra Sa-lach, M(h)aol, DAM, Dobrawa Czocher, Drabusheyka, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Dom Zły, Allarme, Mlecze, Atol Atol Atol, Arthur Verocai, The Dare, LSD and the Search for God i Vojdi. Karnety na wydarzenie dostępne są w sprzedaży na oficjalnej stronie organizatorów!

