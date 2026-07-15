OFF Festival Katowice powraca ze świeżą dawką alternatywnych brzmień z polski i całego świata. Kolejna, 19. edycja imprezy odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia 2026 r., tradycyjnie w Dolinie Trzech Stawów. Na festiwalowiczów czeka zróżnicowany line-up, w którym znaleźli się m.in. Amyl & The Sniffers, The Flaming Lips, Yung Lean & Bladee, Earl Sweatshirt, Oklou, Clams Casino, Deafheaven, Ninajirachi, Black Country, New Road oraz Chat Pile. Nie zabraknie też przedstawicieli naszej rodzimej sceny - wystąpią m.in. Mlecze, Drabusheyka, Dobrawa Czocher, Dom Zły, Błoto, Głupi Komputer, Clayknot, Michał Anioł czy Zuzanna Malisz.

Organizatorzy OFF Festivalu przygotowali specjalną aplikację. Co znajdą w niej uczestnicy katowickiej imprezy?

Do OFF Festivalu Katowice pozostał niecały miesiąc, w związku z czym organizatorzy spieszą z ogłoszeniem, które ułatwi uczestnikom imprezy planowanie harmonogramu dnia i logistykę. Nie od dziś wiadomo, że tereny festiwali to miejsce, gdzie robi się zawrotne ilości kroków, a zegarek staje się bliskim przyjacielem, gdy chce się zobaczyć występy wszystkich ulubionych artystów. Pomoc w zorganizowaniu czasu na OFF Festivalu ma więc zapewnić specjalna aplikacja!

"O której, co, gdzie i jak? Wszystkie potrzebne informacje związane z tegoroczną edycją festiwalu (w tym dokładny harmonogram godzinowy występów artystów z podziałem na sceny i dni) znajdziesz w aplikacji OFF-a! Aplikacja dostępna jest w Google Play i App Store" - ogłaszają organizatorzy.

Aplikacja OFF Festivalu pozwoli na skompletowanie własnego line-upu i będzie wysyłać powiadomienia

Aplikacja OFF Festivalu przede wszystkim pokazuje harmonogram każdego dnia imprezy, przy jednoczesnym umożliwieniu uczestnikom skompletowania własnego line-upu (złożonego z wybranych przez siebie koncertów, na które chce się dotrzeć). Powiadomienia mają przypominać użytkownikom o zbliżających się występach. Zakładając konto w aplikacji można również odnaleźć w niej swoich znajomych i sprawdzić, jakich artystów oni wybrali. "Harmonogram działa offline, w razie ewentualnych problemów z zasięgiem będziesz mieć go zawsze przy sobie" - zapewniono w ogłoszeniu.

"Dodaj swoje najbardziej wyczekiwane sety do własnego lineupu - wyślemy Ci przypomnienie, gdy przyjdzie czas przybiec pod scenę. Podejrzysz tu też, na co wybierają się Twoi znajomi. W aplikacji znajdziesz też komunikaty organizacyjne - warto mieć ją przy sobie w trakcie festiwalu!" - informują organizatorzy.

Co jeszcze znajdziemy w aplikacji OFF-a? Mapa i najczęstsze pytania

W aplikacji znajduje się także mapa festiwalu z oznaczeniem nie tylko scen, ale i wszystkich stref oraz punktów znajdujących się na terenie imprezy. Użytkownicy mogą znaleźć tam również specjalną sekcję najczęściej zadawanych pytań "FAQ", w której zamieszczono informacje m.in. o otwarciu bram festiwalu, poszczególnych rodzajach biletów, zasadach wnoszenia konkretnych przedmiotów czy ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami.