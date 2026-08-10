OFF Festival 2026 zakończony! Znamy już daty kolejnej edycji

OFF to od lat najbardziej eklektyczny festiwal muzyczny w Polsce, na którym obok siebie grają punk, elektronika, rap, jazz, metal, noise czy folk. "W gorący weekend 7-9 sierpnia 2026 wspaniale było po raz kolejny widzieć, jak w katowickiej Dolinie Trzech Stawów publiczność OFF-a chłonie każdy występ i rodzaj muzyki. Dziękujemy za wszystkie okrzyki, wzruszenia, taneczne pląsy i brawa pod siedmioma scenami, jakie grały w tym roku na OFF-ie. Oraz za fantastyczną atmosferę przez trzy dni festiwalu! Podobnie jak przed rokiem zainteresowanie było tak duże, że na OFF Festival znów zabrakło biletów" - pisze ekipa odpowiadająca za wydarzenie.

W tym roku w Katowicach wystąpili m.in. wracający po 16 latach The Flaming Lips, do których należy jeden z najbardziej wspominanych koncertów w historii festiwalu, Yung Lean & Bladee, Johnny Marr, który w Katowicach przypomniał przeboje The Smiths, z "There Is a Light That Never Goes Out" na czele, ale przede wszystkim pierwszy raz w naszym kraju zagrał swoje solowe numery, Sunny Day Real Estate, z którymi Artur Rojek rozmawiał o przyjeździe na OFF Festival przez trzy lata, czy niezwykle przebojowi Amyl and the Sniffers.

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Oprócz tego na siedmiu scenach zagrali: Oklou, Black Country, New Road, Arthur Verocai & AUKSO Orchestra, LSD and the Search for God, Earl Sweatshirt, Deafheaven, Clams Casino, Current Joys, Einstürzende Neubauten, Ninajirachi, The Dare (DJ set), Saam Sultan, Dana & Alden Rusowsky, Chat Pile, Joanne Robertson, Getdown Services, Sega Bodega, W.I.T.C.H., The Mary Wallopers, Surf Gang, Nu Genea Live Band, Joshua Idehen, Chalk, Babymorroco, HTRK, Los Thuthanaka, Frankie & The Witch Fingers, Madra Salach, M(h)aol, DAM, Céline Dessberg, Vojdi, AGNT, Bujaturla, Drabusheyka, Dom Zły, Atol Atol Atol, Dobrawa Czocher, Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię, Tercet Imperial, Współgłosy, Sw@da x Niczos, Allarme, Mlecze, Błoto, Niechęć, Ben Bekele, Ki Ki Ki, Product May Contain, sneaky jesus, O.N.E., Głupi Komputer, SZ.A.J.S., Michał Anioł, Zuzanna Malisz, PGR, Kielichy, Jadwiga Zarzycka, Duszno, plaaaato, Clayknot, Koty bez oczu, psy bez nóg, Lia Sky, lunar trips i kajzer.

OFF Festival Katowice 2027: znamy daty!

"Wokalistka Amyl and the Sniffers, Amy Taylor, mówiła w tym roku z głównej sceny OFF-a: 'Przyszłość należy do nas. Dlatego musimy ją budować dbając o drugiego człowieka, o siebie nawzajem'. Z całą ekipą OFF Festivalu tego właśnie sobie i wam życzymy. Dbajmy o siebie i do zobaczenia za rok! Rezerwujcie już czas: 6-8 sierpnia 2027, Katowice" - zapowiedzieli organizatorzy. Wydarzenie tradycyjnie odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów.



