OFF Festival 2026 z kolejnymi ogłoszeniami! "Psychoza, szczęście, pot i miłość"

"Psychoza, szczęście, pot i miłość" - tak organizatorzy OFF Festivalu zapowiadają kolejną porcję artystów, którzy pojawią się na tegorocznej edycji imprezy. Wydarzenie standardowo już zawita do Doliny Trzech Stawów w Katowicach w terminie 7-9 sierpnia 2026 roku.

W 2025 roku wśród gwiazd znaleźli się Fontaines D.C., Kraftwerk i James Blake. Impreza całkowicie się wyprzedała, potwierdzając stale rosnące zainteresowanie wydarzeniem. Na ten moment swoją obecność na tegorocznej edycji potwierdzili już: Amyl and the Sniffers, Oklou, Chat Pile, Earl Sweatshirt, Clams Cassino, Current Joys, Black Country, New Road, Sunny Day Real Estate, HTRK, Rusowsky i Surf Gang.

Nowi artyści dołączają do line-upu OFF Festival 2026!

Organizatorzy festiwalu przed oficjalnym ogłoszeniem podpowiadali, że odwiedzi nas we własnej osobie "para prezydencka wodociągów" (żartobliwe nawiązanie do dwóch najpopularniejszych artystów kolektywu Drain Gang). Internauci długo nie musieli się zastanawiać, by zrozumieć, że chodzi o Yung Leana i Bladee'a. W 2024 jako duet wydali krążek "Psykos", a w październiku zeszłego roku uraczyli fanów maksisinglem "Evil World", pokazując, ogromną różnorodność swojej muzyki. Od klasycznej cloudrapowej estetyki, hyperpopowych numerów, aż po post punkowe wpływy. To duet, którego absolutnie nie można pominąć.

Getdown Services w 2025 roku zrobili furorę w Wielkiej Brytanii i w Stanach. Zespół teraz wybiera się do Australii, a następnie zawita do... Katowic. Warto zaznaczyć, że będzie to ich pierwszy koncert w Polsce. Zespół w swojej twórczości łączy wpływy zespołów takich jak Fat Dog, Daft Punk i AC/DC. Prawdziwie szalona mieszanka i takie też są ich występy. Ci, którzy mieli okazję zobaczyć zespół na żywo przyznają, że to niepowtarzalne wydarzenie: "To koncert, po którym gubisz buty i wychodzisz z siniakami, ale uważasz to za najlepszy wieczór w roku".

Czym byłby OFF Festival bez afrykańskich brzmień. Podczas tegorocznej edycji będzie nam dane zobaczyć zespół WITCH, który po latach spędzonych w zapomnieniu powrócił na wielkie sceny. Ich zambijska mieszanka rocka i afrykańskich odkryta została przez szerszą publiczność, gdy muzycy nie koncertowali już razem. Ogromne zainteresowanie sprawiło jednak, że postanowili powrócić, a ich wydany w 2023 roku krążek "Zango" został bardzo ciepło przyjęty.

Joanne Robertson - artystka doceniana przez Deana Blunta, Olivera Coatesa i Eliasa Rønnenfelta oraz porównywana do Elizabeth Fraser i Cat Power - nic więcej nie trzeba chyba dodawać. W jej twórczości znajdziemy minimalistyczne połączenie głosu, gitary i wiolonczeli przepełnione emocjami. W Katowicach artystka zabierze nas w podróż przez swój hipnotyzujący świat.

Na OFF Festivalu nie może również zabraknąć rodzimych fenomenów. Wśród nich znajdą się Współgłosy nagrodzone w 2025 roku Fryderykiem w kategorii Album Roku - Jazz Eksperymentalny / Współczesna Muzyka Improwizowana. Jazzowe trio z chórem osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi na swoich koncertach wręcz zaraża publiczność niezwykłą energią, radością i miłością!

Listę zamykają artyści, o których w ostatnim czasie mówi się coraz więcej i coraz głośniej. Niewiele brakowało, by reprezentowali Polskę podczas ostatniej Eurowizji, ich wyjątkowe połączenie lokalnej gwary z baile funkiem i phonkiem nazywają "Podlasie bounce". Mowa tu oczywiście o duecie Sw@da x Niczos!

