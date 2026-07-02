OFF Festival 2026: Kto zagra na Scenie Leśnej? "Ludzie, którzy żyją muzyką"

OFF Festival 2026 kolejny raz odbędzie się w Dolinie Trzech Stawów, w dniach 7-9 sierpnia. Organizatorzy przygotowali kilka scen, a jedną z nich będzie ORLEN Scena Leśna.

"OFF Festival od lat konsekwentnie buduje swoją tożsamość i gromadzi publiczność otwartą na nowe zjawiska muzyczne i nieoczywiste brzmienia. To wydarzenie, które wyróżnia się programem, unikalną atmosferą i społecznością skupioną wokół muzyki. Chcemy być obecni przy projektach autentycznych, mających własny charakter i znaczenie dla współczesnej kultury. Dlatego z przyjemnością kontynuujemy współpracę z OFF Festival Katowice i angażujemy się w tegoroczną edycję wydarzenia" - komentuje Sylwia Snopkiewicz, Dyrektor Wykonawcza ds. Sponsoringu ORLEN.

"Dzięki wspólnym działaniom udaje nam się tworzyć jak najbardziej otwarte i inspirujące wydarzenia z muzyką alternatywną w naszej części Europy. Organizując OFF od 2006 roku zawsze zależało nam, by spotykali się na nim ludzie, którzy żyją muzyką - kochają ją odkrywać, poznawać i dzielić się z innymi" - dodaje Artur Rojek, Dyrektor Artystyczny OFF Festival Katowice.

OFF Festival 2026: kto zagra na Scenie Leśnej?

Przypomnijmy, że na ORLEN Scenie Leśnej w ciągu trzech dni zagrają: Oklou (Francja), Earl Sweatshirt (USA), Deafheaven (USA), Clams Casino (USA), Einstürzende Neubauten (Niemcy), Current Joys (USA), Rusowsky (Hiszpania), Nu Genea Live Band (Włochy) oraz Los Thuthanaka (USA).

Wśród polskich reprezentantów pojawią się: Ludzie Wschodu grają "Nową Aleksandrię", Sw@da x Niczos, Tercet Imperial. Dom Zły i Bujaturla.

Oprócz tego, na innych scenach festiwalu, zobaczymy m.in. The Flaming Lips, Yung Lean & Bladee, Amyl and the Sniffers, Black Country, New Road, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, LSD and the Search for God, Arthur Verocai & AUKSO Orchestra oraz kilkudziesięciu innych artystów z Polski i ze świata.

Artur Rojek: "Pozostając na etapie myślenia z 2006 roku, już by nas nie było" INTERIA.PL



