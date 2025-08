OFF Festival 2025: "Dzikie tłumy biły do tego namiotu"

OFF Festival co roku zaskakuje nowymi atrakcjami. W tym roku była to scena mBank OFF'N Jazz Club, goszcząca najciekawszych młodych artystów polskiej sceny jazzowej. Ku mojemu zdziwieniu, było to chyba jedno z najbardziej obleganych miejsc całej imprezy, zresztą bardzo słusznie!