Od piwnicy w Sztokholmie do wielkich scen. Yung Lean i Bladee zmienili oblicze rapu na całym świecie

Już wkrótce wyjątkowy szwedzki duet odwiedzi Polskę w ramach OFF Festivalu w Katowicach! Yung Lean i Bladee - dwa nazwiska, bez których nie da się opowiedzieć historii współczesnego niezależnego rapu i cloud rapu - będą headlinerami OFF Festivalu zaplanowanego na 7-9 sierpnia 2026 roku w katowickiej Dolinie Trzech Stawów.

Obok tego wyjątkowego duetu na festiwalu pojawią się także inne gwiazdy takie jak: The Flaming Lips, Amyl and the Sniffers, Black Country New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven, Einstürzende Neubauten, Current Joys, LSD and the Search for God czy Arthur Verocai & AUKSO Orchestra.

Początki Sad Boys i Drain Gang

Z jednej strony Yung Lean założył wspólnie z producentami Yung Gudem i Yung Shermanem kolektyw Sad Boys. Ich brzmienie pełne melancholii, onirycznych bitów i surowego rapu niemal natychmiast wzbudziło ogromne zainteresowanie. Z drugiej strony, równolegle formował się Drain Gang (początkowo znany jako Gravity Boys Shield Gang), stworzony przez Bladee wspólnie z Ecco2k, Thaiboy Digital i producentem Whitearmorem. Drain Gang poszedł o krok dalej w eksperymentach, łącząc silnie przetworzone przez auto-tune wokale i estetykę z pogranicza hyperpopu i klubowej elektroniki.

Choć Sad Boys i Drain Gang formalnie pozostały dwoma osobnymi kolektywami, w rzeczywistości od początku działały jako jedna wielka, kreatywna rodzina. Członkowie obu grup stale gościnnie dogrywali się do swoich utworów, jeździli razem w trasy koncertowe i wymieniali się pomysłami. Przez lata to właśnie to nieustanne mieszanie się kolektywów ukształtowało całe pokolenie dzisiejszego internetowego rapu i alternatywy.

Kim jest Yung Lean?

Jonatan Aron Leandoer Håstad, urodzony w 1996 roku w Sztokholmie, zaczął nagrywać muzykę jako nastolatek w domowym studiu w piwnicy. Jego droga na szczyt zaczęła się od wielkiego hitu "Ginseng Strip 2002", który w 2013 roku podbił YouTube i sprawił, że świat zwrócił uwagę na nową falę szwedzkiego rapu. Yung Lean stworzył podwaliny pod całe pokolenie twórców emo rapu i cloud rapu. Przez lata pracował z takimi artystami jak A$AP Ferg, FKA twigs czy Skrillex, a Frank Ocean zaprosił go do nagrania wokali na kultowej już płycie "Blonde". Prawdziwa historia Håstada skrywa jednak wiele bolesnych momentów. W 2015 roku muzyk trafił do szpitala po przedawkowaniu leków, które zbiegło się ze śmiercią jego bliskiego przyjaciela i menedżera. Powrót do muzyki i zdrowia zaowocował jednak serią coraz dojrzalszych albumów, a w 2025 roku zdołał wyprzedać wielką Avicii Arenę w Sztokholmie, gdzie wspólnie wystąpili z nim między innymi Bladee i inni członkowie Sad Boys.

Kim jest Bladee?

Benjamin Thage Dag Reichwald, urodzony w 1994 roku, dorastał w tej samej dzielnicy Sztokholmu co Yung Lean - Skanstull. Jako dziecko marzył o tym, by zostać malarzem, i do dziś aktywnie tworzy sztuki wizualne: w 2021 roku podzielił się ze światem pierwszą solową wystawą malarską w londyńskiej Residence Gallery. Bladee zdefiniował to, co krytycy "The Fader" nazwali "mroźnym futuryzmem" - jego brzmienie, pełne lodowatych syntezatorów i niespodziewanych emocjonalnych wybuchów, stało się inspiracją dla całego nurtu digicore. "Pitchfork" ochrzcił go mianem "mistycznego wyroczni internetowego rapu". Do jego bogatej dyskografii dołączyła w maju 2026 roku nowa solowa płyta "Sulfur Surfer".

Ponad dekada przyjaźni, jeden wspólny album

Choć Yung Lean i Bladee pracują razem praktycznie od samego początku swoich karier - pierwszy gościnny występ Bladee na mixtape'ie Leana sięga 2013 roku - to na swój pierwszy wspólny, pełnowymiarowy album czekali fani ponad dekadę. "Psykos" ukazał się niespodziewanie w marcu 2024 roku. Na płycie Lean i Bladee odeszli od hyperpopowych korzeni na rzecz brzmień zainspirowanych post-punkiem i alternatywnym rockiem. Producent Palmistry w rozmowie z "Paper", tak opisał wspólne dzieło: "Myślę, że to coś wyjątkowego. Wielka sztuka czasem rodzi się, gdy ludzie przeżywają naprawdę złe rzeczy".

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