Nowe życie twórczości Zbigniewa Wodeckiego (2013)

W 2013 roku organizatorzy zaryzykowali i zaprosili na scenę artystę kojarzonego głównie z telewizyjną rozrywką. Zbigniew Wodecki wystąpił u boku zespołu Mitch & Mitch, a ich wspólny koncert okazał się strzałem w dziesiątkę. Widownia przyjęła ich entuzjastycznie, a występ przyciągnął tłumy, dając nowy impuls w karierze legendarnego muzyka. Artur Rojek podkreślał później w rozmowie z Interią, że mimo początkowych obaw, ten nieoczywisty krok przyniósł spektakularny sukces: "Jednorazowa, wyjątkowa sytuacja, która spowodowała, że Zbigniew Wodecki otrzymał jakby drugie życie, obok tego życia, które ma. OFF Festival to dla niego przecież zupełnie inny teren, którego on się bał i ja też się trochę bałem, jak to zostanie przyjęte. Ale spotkało się to ze świetnym przyjęciem".

Skromne początki wielkiej kariery Korteza (2015)

W 2015 roku swoją muzyczną drogę zaczynał Kortez. Artysta, mając w repertuarze zaledwie rozpędzający się radiowy singiel "Zostań", zagrał koncert wczesnym popołudniem w palącym słońcu. Jego samotny występ z gitarą i surowy styl przyciągnęły jednak grupkę słuchaczy, którzy docenili talent debiutanta. Czas pokazał, że przeczucia obecnych tam fanów były słuszne, a Kortez wkrótce stał się jednym z najpopularniejszych polskich muzyków.

Punkowa energia Iggy'ego Popa (2022)

Powrót Iggy'ego Popa na OFF Festival po dziesięciu latach od jego pierwszego występu był niezwykle symbolicznym wydarzeniem. Gwiazdor, mimo upływu lat, udowodnił na scenie, że jego rockowa charyzma pozostaje niezachwiana. Zagrał swoje największe hity i nawiązał świetny kontakt z publicznością.

"Jego powrót na OFF Festival po dziesięciu latach to moment wzruszający i symboliczny. Pokazujący przywiązanie do festiwalu nie tylko ze strony publiki, ale i artystów, którzy chcą tu wracać" - pisała dla Interii Anna Nicz.

Niespodzianka z Dawidem Podsiadło (2023)

W 2023 roku festiwalowa publiczność mogła zobaczyć Dawida Podsiadło w nietypowym wydaniu. Wokalista stanął na czele jednorazowego projektu pod tajemniczą nazwą Udary, grającego materiał z debiutanckiej płyty The Strokes. Skład zespołu, w którym znaleźli się również Aleksander Świerkot, Rubens, Marcin Macuk oraz Łukasz Moskal, był trzymany w tajemnicy aż do samego wejścia muzyków na scenę.

Wyjątkowy show Bedoesa 2115 (2022)

Rok 2024 dostarczył widzom mocnych wrażeń za sprawą Bedoesa 2115. Raper zaserwował publiczności nie tylko energetyczny koncert, ale również nietypowy performance - w trakcie występu na scenie robiono mu tatuaż, towarzyszyli mu również pozostali członkowie 2115 z miotaczami ognia, a Kuqe zapowiedział swój debiutanki solowy album, który lata później ujrzał światło dzienne i zachwycił fanów. Warto też zaznaczyć, że OFF wówczas raczej nie był bardzo mocno nastawiony na rap, a w szczególności ten polski. Niemniej jednak w sieci roiło się od zachwytów nad bydgoskim raperem.

Nieszczęśliwy wypadek na koncercie Hotline TNT (2024)

Również edycja z 2024 roku przyniosła niespodziewane wydarzenia, tym razem o charakterze dość dramatycznym. Występ nowojorskiej grupy shoegaze'owej Hotline TNT został nagle przerwany, gdy jej gitarzysta niespodziewanie upadł. Muzyk przez kilka sekund nie podnosił się z ziemi, a na scenę wkroczyli ratownicy medyczni. Kilka godzin później w na oficjalnym profilu zespołu na Instagramie, zobaczyć mogliśmy zdjęcie gitarzysty z nogą w gipsie.

Irlandzcy skandaliści: Kneecap (2025)

Podczas zeszłorocznej edycji w 2025 roku festiwal przypomniał o swoich buntowniczych korzeniach dzięki występowi irlandzkiego trio Kneecap. Znani z silnego politycznego zaangażowania i bezkompromisowych tekstów raperzy nie zawiedli oczekiwań, dostarczając publiczności dawkę mocnego show.

"Wśród licznych przemów znajdował się też chociażby szereg inwektyw skierowanych w stronę Viktora Orbana - tu głównie z powodu odwołania ich koncertu na Węgrzech i obwołania Kneecap mianem "narodowego zagrożenia" przez głośną krytykę działań izraelskiego rządu. [...] To była masa mocnej, pełnej wigoru i pewnego rodzaju agresji, energii, która dodatkowo była podkreślana przez bardziej nowoczesne bity, basowe, na których od pewnego czasu nawijają Móglaí Bap oraz Mo Chara" - pisał w naszej relacji Rafał Samborski.

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