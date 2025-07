Wśród gwiazd tegorocznego OFF Festivalu znajdują się m.in. Fontaines D.C., Kraftwerk i James Blake. Nie jest to jednak wszystko, co tegoroczny line up ma do zaoferowania, w morzu ciekawych artystów znajdują się również Kneecap, Geordie Greep czy Portrayal of Guilt i wielu, wielu innych. Przed koncertami warto również poświęcić chwilę, by zobaczyć, co goszczące od lat festiwal Katowice mają do zaoferowania!