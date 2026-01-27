Kolejni artyści dołączają do OFF Festival 2026! "Niemieccy ojcowie industrialu"

Przypomnijmy, że OFF Festival 2026 odbędzie się w dniach 7-9 sierpnia w katowickiej Dolinie Trzech Stawów, a do już ogłoszonych nazw dołącza dziś pięciu kolejnych artystów i specjalny projekt poświęcony polskiemu klasykowi. Dyrektor artystyczny wydarzenia Artur Rojek podkreśla, że OFF ponownie trafia na międzynarodowe listy festiwali, które "nie tylko warto odwiedzić, ale przede wszystkim przeżyć".

Wcześniej swoją obecność potwierdzili już m.in. Amyl and the Sniffers, Yung Lean & Bladee, Oklou, Earl Sweatshirt, Clams Casino, Chat Pile, Black Country, New Road, Getdown Services, WITCH, Joanne Robertson, Sunny Day Real Estate, HTRK, Rusowsky, Surf Gang, Współgłosy oraz duet Sw@da x Niczos.

Kto dołączył do line-upu OFF Festivalu?

Do programu dołączają Einstürzende Neubauten - niemieccy ojcowie industrialu, którzy choć nie demolują już sceny i własnoręcznie złożonych instrumentów, wciąż burzą oczekiwania publiczności. Ich bezkompromisowa wizja muzyki i performance'u uczyniła z zespołu jedną z najbardziej wpływowych formacji alternatywnych na świecie. Są inspiracją dla grup takich jak Depeche Mode, Nine Inch Nails, Ministry czy Swans. Jak twierdzi sam lider zespołu, Blixa Bargeld: "W innym wszechświecie bylibyśmy tak sławni, jak The Beatles są w naszym". Na OFF-ie pojawią się z materiałem z wydanej w 2024 roku płyty "Rampen (apm: alien pop music)", która w wydaniu na żywo zapewne tylko potwierdzi słowa wokalisty.

Z Los Angeles prosto do Doliny Trzech Stawów przylecą Frankie & The Witch Fingers! Zespół określany jako "Devo na sterydach", na scenę OFF-a przywiezie taneczną, rozgrzaną do czerwoności psychodelię. Ich ostatni album "Trash Classics" zbiera wyjątkowo pozytywne opinie, a grupa z poszerzonym o syntezatory instrumentarium, zdaje się być w swojej najlepszej możliwej formie. Dacie zaprosić się do zabawy?

Od londyńskiego spoken word do euforycznego future popu

Kolejnym ogłoszonym artystą jest Joshua Idehen - poeta i wokalista, dla którego punktem zapalnym do tworzenia okazał się numer "Vexed" Dizzeego Rascala. Współpracował m.in. z Daedelus, Metronomy czy The Comet Is Coming, pojawiał się jako support Baxtera Dury'ego, a w 2026 roku został objawieniem festiwalu Eurosonic. Na OFF Festival przyjedzie z materiałem z albumu "I Know You're Hurting, Everyone Is Hurting, Everyone Is Trying, You Have Got To Try", którego premiera zaplanowana jest na marzec tego roku.

Babymorocco to z kolei propozycja dla tych, którzy na imprezę najchętniej wchodzą w dresach i bikini. Pod opieką producencką duetu Frost Children wydał w 2024 roku album "Amour", który zawierać miał "najbardziej seksowną muzykę na świecie". Magazyny "Clash" oraz "METAL" nazwały go kolejno "innowatorem future popu" i "skąpanym w brokacie prowokatorem". Koło takich deklaracji nie można przejść obojętnie, to trzeba zobaczyć.

Hałas, free jazz i klasyka polskiego punku

Warszawski Allarme w swojej twórczości łączy post-punk, noise i no wave z wpływami jazzu oraz afrobeatu. Od kultowej Ewy Braun przejęli hasło "Love, Peace, Noise" i ściśle trzymają się go podczas występów na żywo, które spotkają się z bardzo pozytywnym odbiorem. W 2025 roku występowali m.in. u boku formacji Shearling w ramach europejskiej trasy! Obecnie eksperymentuje w formule sesji z różnymi muzykami i instrumentami, czego efekty obserwować będziemy mogli na OFF-ie!

Szczególną pozycję w ogłoszeniach zajmuje projekt Ludzie Wschodu grają Nową Aleksandrię. Koncert poświęcony będzie oczywiście klasykowi polskiego punka - "Nowej Aleksandrii" Siekiery. Na scenie oglądać będziemy muzyków Allarme oraz gości, którzy oddadzą hołd legendarnemu materiałowi. Jak czytamy w notce prasowej, to nie lada gratka dla fanów tego krążka, ponieważ w takim wydaniu wybrzmi on "tylko raz i tylko tutaj" - na OFF-ie.

