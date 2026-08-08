Kogo zobaczyć drugiego dnia OFF Festivalu? Ci artyści zdominują sobotę

Scena mBank

Arthur Verocai - 21:30

Urodzony w 1945 roku w Rio de Janeiro kompozytor, gitarzysta i aranżer, który wcześnie zbudował sobie nazwisko, pracując dla takich artystów jak Jorge Ben, Gal Costa czy Elis Regina. Jego wydany w 1972 roku album, będący fuzją samby, soulu, funku oraz psychodelicznych aranżacji orkiestrowych, przeszedł w czasach dyktatury wojskowej bez większego echa, żeby po latach zdobyć status kultowej płyty, cenionej przez producentów hip-hopu na całym świecie.

Yung Lean & Bladee - 23:40

Ten szwedzki duet ukształtował gatunek cloud rapu oraz emo rapu jeszcze na przełomie poprzedniej dekady, wyrastając ze sztokholmskiego środowiska Sad Boys i Drain Gang. Jonatan Leandoer Håstad, znany jako Yung Lean, i Benjamin Reichwald, występujący pod pseudonimem Bladee, współpracowali już wcześniej, jednak ich pierwszy w pełni wspólny album, "Psykos", trafił do słuchaczy dopiero w 2024 roku, wprowadzając do brzmienia elementy rocka i post-punku. Lean na OFF-ie debiutował już lata temu, później oglądać mogliśmy innych przedstawicieli Drain Gangu, a teraz dwie współczesne ikony pojawią się na jednej scenie razem!

Scena Orlen

Dom Zły - 16:35

Puławska formacja funkcjonująca od 2016 roku, powołana przez muzyków wcześniej związanych z Kalderą i Czernią, balansująca między black metalem, crustem i post-hardcore'em. Od 2019 roku towarzyszy im wokalistka Ania Truszkowska, a materiał zespołu, w tym EP "Śnisz bory tak gęste", został wyróżniony tytułem albumu miesiąca przez magazyn "Metal Hammer Polska".

Ludzie Wschodu grają "Nową Aleksandrię" - 18:15

Autorski projekt Jurka Sienkiewicza z zespołu Allarme, w ramach którego wraz z zaproszonymi muzykami odtworzy on w całości album "Nowa Aleksandria" - wydany w 1986 roku debiut Siekiery, uznawany za jeden z kluczowych krążków polskiej nowej fali. Inicjatywa powstała z okazji czterdziestej rocznicy premiery płyty i doświadczyć będziemy mogli tego jedynie podczas tegorocznego OFF Festivalu!

Einstürzende Neubauten - 20:25

Formacja z Berlina obecna na scenie od 1980 roku, powszechnie uznawana za jednego z twórców industrialu, słynąca z konstruowania własnych instrumentów z metalowego złomu oraz sprzętu budowlanego. Pod przewodnictwem wokalisty Blixy Bargelda zespół wciąż eksperymentuje z brzmieniem i zaskakuje, o czym świadczy wydany w 2024 roku trzynasty album studyjny "Rampen".

Oklou - 23:35

Francuska artystka Marylou Mayniel, pochodząca z Poitiers, wykształcona klasycznie w grze na pianinie i wiolonczeli, znana pod pseudonimem Oklou. Po latach wydawania samodzielnych EP-ek na kasetach, w 2025 roku zaprezentowała pełnoprawny debiut "Choke Enough" - mglistą wersję R&B zbudowaną na komputerowej produkcji, automatach perkusyjnych i syntezatorach.

Clams Casino - 01:05

Michael Thomas Volpe, producent z New Jersey uznawany za jednego z ojców brzmienia cloud rapu, autor produkcji dla Lil Peep'a, ASAP Rocky'ego, Vince'a Staplesa oraz The Weeknd. Jego debiutancki album "32 Levels" z 2016 roku, wydany przez Columbia Records, znalazł się na liście Billboard 200. Jego solowy koncert stanowić będzie jeden z najciekawszych punktów OFF Festivalu!

Scena Trójki

Drabusheyka - 17:30

Śląski raper wywodzący się z kolektywu ZTB, działający wspólnie z Bladym Yuccą i Litem Sizzurpem, łączący trap-punk z estetyką lat 80. Twórczość grupy czerpie z nowoczesnego undergroundu, oferując surowe brzmienia, agresywne bity i piorunującą energię koncertową.

Chat Pile - 21:30

Kwartet noise rockowy i sludge metalowy z Oklahoma City, aktywny od 2019 roku, w którym muzycy skrywają się pod pseudonimami Raygun Busch, Luther Manhole, Stin i Cap'n Ron. Zespół zyskał rozpoznawalność na całym świecie dzięki debiutanckiemu albumowi "God's Country" z 2022 roku, podejmującemu tematykę społecznego rozpadu i nierówności. Z czasem grupa rozwinęła swoje brzmienie pełne niepokoju i frustracji otaczającą nas rzeczywistością. Ich najnowszy krążek "Who Loves The Sun" ukaże się 4 września 2026 roku. Na ten moment muzycy podzielili się już dwoma singlami - "PEN I S MALL" oraz "Deep Blue".

Scena Eksperymentalna

M(h)aol - 16:35

Irlandzki kolektyw feministyczno-punkowy, założony w 2014 roku przez Constance Keane, którego nazwa odnosi się do szesnastowiecznej pirackiej władczyni Gráinne Mhaol. Zespół, działający pomiędzy Londynem, Belfastem i Dublinem, zebrał pochwały krytyków za dysonansowe, choć jednocześnie przebojowe brzmienie debiutanckiego albumu "Attachment Styles" z 2023 roku.

Chalk - 22:35

Russ Cullen i Ben Goddard, poznali się na studiach filmoznawczych. Debiutancki krążek post-punkowego duet z Belfastu, "Crystalpunk", który ukazał się w marcu 2026 roku, uplasował się na 30. miejscu brytyjskiej listy albumów oraz na szczycie listy albumów tanecznych w Wielkiej Brytanii.

Scena OFF'N Jazz mBank

Głupi Komputer - 19:20

Poznańskie trio, w którego skład wchodzą Michał Fetler (saksofony, syntezator Polivoks), Daniel Karpiński (perkusja, elektronika) oraz Jakub Królikowski (syntezatory), których wcześniejsze doświadczenia obejmują tak różne projekty jak Armia, Sweet Noise czy Jazzband Młynarski-Masecki. Ich debiutancki album "Jazz Not Found" z 2025 roku zestawia jazzowe fundamenty z awangardową elektroniką, drum'n'bassem i popowymi balladami, czerpiąc inspirację z twórczości Morphine czy Tortoise.

Scena BLIK

Jadwiga Zarzycka - 18:15

Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów o jazzowych korzeniach, w swojej twórczości odwołująca się do kina okresu PRL-u oraz brzmień polskiej alternatywy - od Kultu i Świetlików po Artura Rojka. Na jej debiutanckiej EP-ce "PERSONEL", której tytuł nawiązuje do filmu Krzysztofa Kieślowskiego, znalazł się między innymi duet z Marią Sadowską "Chcę się z Tobą bawić".