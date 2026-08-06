Już za moment startuje OFF Festival Katowice 2026! "Gdzie jest impreza?"

"Mieszanie gatunków, gwałtowne zmiany epok i brzmień. Łamanie schematów i wyznaczanie trendów - o tym myśleliśmy, kiedy w 2006 roku organizowaliśmy pierwszy OFF Festival. 20 lat później konsekwentnie robimy dokładnie to samo. Zapraszamy starannie wybranych artystów, prezentujących różne muzyczne nurty i strony świata. Pokazujemy to, co jest dzisiaj na szeroko pojętej scenie alternatywnej gorące i ważne oraz przypominamy wykonawców i płyty, którzy mieli ogromny wpływ na współczesne pomysły i brzmienia. Dlatego tak bardzo nie mogę się doczekać w tym roku na OFF-ie koncertów Oklou, Yung Leana w duecie z Bladee, The Flaming Lips czy Arthura Verocaia" - mówi tuż przed startem festiwalu Artur Rojek, jego dyrektor artystyczny.

OFF Festival Katowice 2026: "Kultowi, genialni, przełomowi"

Na scenie OFF Festivalu zobaczymy m.in. The Flaming Lips, który do Katowic wracają po 16 latach od historycznego koncertu, który najwierniejsi fani amerykańskiego zespołu wspominają do dziś. W piątek, 7 sierpnia, grupa dowodzona przez Wayne'a Coyne'a zagra w całości na żywo przełomowy album "Yoshimi Battles the Pink Robots".

Największą gwiazdą kolejnego dnia OFF-a będzie duet Yung Lean & Bladee, nazywany współczesnymi wieszczami rapu. W niedzielę, 9 sierpnia, na głównej Scenie mBank w roli headlinera wystąpi Amyl and the Sniffers. "'Chcę się rozerwać, wysyłam ci SMS-a: hej Jamie, gdzie jest impreza?'. Jeśli usłyszysz ten tekst śpiewany przez wokalistkę Amyl and the Sniffers to znaczy, że najlepszą imprezę właśnie znalazłeś" - zachęcają organizatorzy festiwalu.

Koncerty odbywać się będą na siedmiu scenach rozlokowanych na terenie Doliny Trzech Stawów. Na głównej Scenie mBank oprócz wyżej wymienionych headlinerów zagrają także m.in. Black Country, New Road, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr i Arthur Verocai & Akuso Orchesttra. Na Scenie Orlen (dawnej Leśnej) wystąpią m.in. Oklou, Earl Sweatshirt, Deafheaven, Einstürzende Neubauten i Clams Casino. Scena Eksperymentalna wybrzmi występami LSD and the Search for God, Getdown Services, Joanne Robertson czy Segi Bodegi (Presents: Unadulter8), a na Scenie Trójki pojawią się m.in. Chat Pile, Ninajirachi, The Dare (DJ Set), W.I.T.C.H. oraz Céline Dessberg.

Nie zabraknie też sceny jazzowej, a na niej m.in. Błoto, Niechęć, Ben Nekele i Ki Ki Ki. Polska nowa muzyka wypełni też scenę BLIK - w tym roku zagrają na niej m.in. Michał Anioł, Zuzanna Malisz, PGR i Kielichy. Nowością natomiast jest Scena Great September, na której zagrają Lia Sky, lunar trips i kajzer.

OFF Festival 2026: jak dojechać? Gdzie wymienić bilety?

Punkt wymiany biletów na opaski czynny będzie przed bramą główną festiwalu już w czwartek, 6 sierpnia w godzinach 18:00-22:00. Przez kolejne trzy dni trwania OFF-a - w piątek, sobotę i niedzielę - wejściówki na opaski można wymieniać w godzinach 16:00-00:00. Brama festiwalu otworzy się 7 sierpnia o godzinie 17:00, a 8 i 9 sierpnia już o 16:00.

Jak informują organizatorzy, na teren festiwalu można wnieść ze sobą lekki, pusty bidon na wodę lub fabrycznie zamkniętą butelkę wody o pojemności do 0,5 litra. Każdego dnia od godziny 16:00 na terenie festiwalu dostępny będzie beczkowóz z wodą pitną, dostarczaną przez Miasto Katowice.

OFF Festival zachęca, żeby na teren imprezy dostać się ekologicznie - rowerem. Stacja rowerów oraz bezpłatna przechowalnia bagażu, w której można zostawić rower, znajduje się tuż przed wejściem na festiwal, przy ul. Francuskiej. Oprócz tego, na czas trwania OFF-a Zarząd Transportu Metropolitalnego uruchomił linię specjalną S1, kursującą na trasie: Katowice Sądowa-Muchowiec Droga do Lotniska. Będzie jeździć z częstotliwością co ok. 15 minut, w piątek w godzinach od 15:00 do 3:00, a w sobotę i niedzielę od 14:00 do 3:00.

Artur Rojek o OFF Festivalu: Nadal się tym ekscytuję INTERIA.PL



