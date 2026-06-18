Johnny Marr wraca z nowym albumem. "To najbardziej oczyszczająca płyta"
Jeszcze przed tegorocznym występem na OFF Festivalu Johnny Marr przygotował dla swoich fanów kolejną muzyczną niespodziankę. Były gitarzysta legendarnej grupy The Smiths ogłosił premierę nowego albumu "The Age Of Everything", który ukaże się jesienią. Wraz z zapowiedzią wydawnictwa do sieci trafił pierwszy singiel "Spin", dający przedsmak materiału, nad którym artysta pracował przez ostatnie lata.
"The Age Of Everything" będzie piątym studyjnym albumem w solowym dorobku Johnny'ego Marra. Następca wydanego w 2022 roku krążka "Fever Dreams Pts 1-4" trafi do sprzedaży 2 października. Na płycie znajdzie się dziesięć premierowych kompozycji.
Materiał powstawał pomiędzy Londynem a Manchesterem. Część utworów dojrzewała podczas koncertów na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, gdzie Marr testował nowe pomysły przed publicznością. Jak podkreślają twórcy albumu, nowe nagrania oddają energię współczesnego Manchesteru, miasta, z którym muzyk pozostaje związany od początku kariery.
Johnny Mar o rozwoju technologii
Sam Marr nie ukrywa, że nowy album ma dla niego wyjątkowe znaczenie. W komunikacie prasowym określił go jako najbardziej osobisty i oczyszczający projekt w swojej dotychczasowej działalności solowej.
"To płyta, która okazała się dla mnie najbardziej oczyszczająca. Tytuł pojawił się bardzo wcześnie i z czasem stał się nieuniknioną częścią całego projektu. Wydawało mi się, że dobrze oddaje to, co odczuwa dziś wiele osób" - wyjaśnił artysta.
Muzyk zwrócił również uwagę na wpływ współczesnych technologii na codzienne życie.
"To pojęcie obejmuje bardzo wiele rzeczy, ale nie traktuję go wyłącznie negatywnie. Technologia sprawia, że kultura i rzeczywistość bywa przytłaczająca, jednak patrząc z innej perspektywy można dostrzec także nowe szanse i możliwości" - dodał.
"Spin" otwiera nowy rozdział
Pierwszym zwiastunem albumu został utwór "Spin", który część fanów mogła już usłyszeć podczas koncertów Marra w 2025 i 2026 roku. Teraz kompozycja doczekała się oficjalnej premiery.
Dynamiczny, pełen napięcia singiel stanowi otwarcie nowego wydawnictwa. W tekście piosenki artysta odnosi się do natłoku informacji i emocji towarzyszących współczesnemu światu, śpiewając: "Do mojego umysłu napływa zbyt wiele rzeczy".
Według zapowiedzi cały album ma być równie intensywny. Wydawnictwo określono jako ostre, szybkie i pełne pomysłów, a zarazem skupione na refleksji nad rzeczywistością XXI wieku.
Co znajdzie się na "The Age Of Everything"?
Na nowym albumie Johnny'ego Marra usłyszymy następujące utwory:
- "Spin"
- "Beyond The Rain"
- "It's Time"
- "How Come"
- "Ophelia"
- "That Feeling"
- "In And Out Of Love"
- "Just Once More"
- "Fire With Fire"
- "All In A Life"
Przed premierą albumu zagra w Polsce
Dla polskich fanów szczególnie istotna będzie tegoroczna wizyta muzyka na OFF Festivalu w Katowicach. Johnny Marr pojawi się na scenie 9 sierpnia, niespełna dwa miesiące przed premierą nowego wydawnictwa.
W planach artysty znajdują się również największe koncerty w jego dotychczasowej karierze solowej. W lipcu wystąpi na Castlefield Bowl w Manchesterze, a jesienią zagra w londyńskiej OVO Arena Wembley. Trasa obejmie także Dublin, Rzym, Antwerpię i szereg innych europejskich miast.