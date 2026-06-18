Johnny Marr wraca z nowym albumem. "To najbardziej oczyszczająca płyta"

"The Age Of Everything" będzie piątym studyjnym albumem w solowym dorobku Johnny'ego Marra. Następca wydanego w 2022 roku krążka "Fever Dreams Pts 1-4" trafi do sprzedaży 2 października. Na płycie znajdzie się dziesięć premierowych kompozycji.

Materiał powstawał pomiędzy Londynem a Manchesterem. Część utworów dojrzewała podczas koncertów na wschodnim wybrzeżu Ameryki Północnej, gdzie Marr testował nowe pomysły przed publicznością. Jak podkreślają twórcy albumu, nowe nagrania oddają energię współczesnego Manchesteru, miasta, z którym muzyk pozostaje związany od początku kariery.

Johnny Mar o rozwoju technologii

Sam Marr nie ukrywa, że nowy album ma dla niego wyjątkowe znaczenie. W komunikacie prasowym określił go jako najbardziej osobisty i oczyszczający projekt w swojej dotychczasowej działalności solowej.

"To płyta, która okazała się dla mnie najbardziej oczyszczająca. Tytuł pojawił się bardzo wcześnie i z czasem stał się nieuniknioną częścią całego projektu. Wydawało mi się, że dobrze oddaje to, co odczuwa dziś wiele osób" - wyjaśnił artysta.

Muzyk zwrócił również uwagę na wpływ współczesnych technologii na codzienne życie.

"To pojęcie obejmuje bardzo wiele rzeczy, ale nie traktuję go wyłącznie negatywnie. Technologia sprawia, że kultura i rzeczywistość bywa przytłaczająca, jednak patrząc z innej perspektywy można dostrzec także nowe szanse i możliwości" - dodał.

"Spin" otwiera nowy rozdział

Pierwszym zwiastunem albumu został utwór "Spin", który część fanów mogła już usłyszeć podczas koncertów Marra w 2025 i 2026 roku. Teraz kompozycja doczekała się oficjalnej premiery.

Dynamiczny, pełen napięcia singiel stanowi otwarcie nowego wydawnictwa. W tekście piosenki artysta odnosi się do natłoku informacji i emocji towarzyszących współczesnemu światu, śpiewając: "Do mojego umysłu napływa zbyt wiele rzeczy".

Według zapowiedzi cały album ma być równie intensywny. Wydawnictwo określono jako ostre, szybkie i pełne pomysłów, a zarazem skupione na refleksji nad rzeczywistością XXI wieku.

Co znajdzie się na "The Age Of Everything"?

Na nowym albumie Johnny'ego Marra usłyszymy następujące utwory:

"Spin" "Beyond The Rain" "It's Time" "How Come" "Ophelia" "That Feeling" "In And Out Of Love" "Just Once More" "Fire With Fire" "All In A Life"

Przed premierą albumu zagra w Polsce

Dla polskich fanów szczególnie istotna będzie tegoroczna wizyta muzyka na OFF Festivalu w Katowicach. Johnny Marr pojawi się na scenie 9 sierpnia, niespełna dwa miesiące przed premierą nowego wydawnictwa.

W planach artysty znajdują się również największe koncerty w jego dotychczasowej karierze solowej. W lipcu wystąpi na Castlefield Bowl w Manchesterze, a jesienią zagra w londyńskiej OVO Arena Wembley. Trasa obejmie także Dublin, Rzym, Antwerpię i szereg innych europejskich miast.





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