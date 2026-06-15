Interia patronem medialnym OFF Festival Katowice 2026! Czwarty rok z rzędu zabierzemy czytelników za kulisy
Interia czwarty rok z rzędu zagra razem z OFF Festival Katowice (7-9 sierpnia). Na scenie jednego z najważniejszych wydarzeń muzycznych w Polsce wystąpią topowe gwiazdy alternatywnego brzmienia, m.in. Yung Lean & Bladee, Amyl and the Sniffers i The Flaming Lips. Interia uruchomi festiwalową strefę wywiadów, zrelacjonuje koncerty headlinerów oraz podzieli się ekskluzywnymi materiałami.
Interia z ogromną dumą wspiera 19. edycję OFF Festival Katowice. Portal nieprzerwanie od czterech lat poszerza razem z użytkownikami muzyczne horyzonty oraz dzieli się pasją do dobrego brzmienia, która łączy fanów różnych gatunków - od popu i electro aż po rap i rock - podczas wydarzenia w Dolinie Trzech Stawów.
Dziennikarze Interii pokażą, co dzieje się na festiwalu
Zespół Interii Muzyka (Oliwia Kopcik, Tymoteusz Hołysz, Rafał Samborski, Eris Wójcik i Paweł Frosik) zrelacjonuje dla użytkowników prosto "spod sceny" koncerty największych gwiazd 19. edycji OFF Festival Katowice. Ujawni w autorskim przewodniku sekrety festiwalu oraz pokaże jego kulisy niedostępne dla innych mediów.
Interia uruchomi w centrum OFF Festival Katowice specjalne studio. Jej dziennikarze przeprowadzą w nim pasjonujące rozmowy o muzyce z najwybitniejszymi twórcami z Polski i zagranicy. Artur Rojek, dyrektor artystyczny OFF Festival Katowice, opowie Interii m.in. o największych wyzwaniach, z którymi mierzył się, tworząc tegoroczny line-up.
Wszystkie materiały z OFF Festival Katowice 2026 będą dostępne na stronie głównej portalu oraz w specjalnym raporcie w serwisie Interia Muzyka.
Interia to niezawodne źródło wiedzy o koncertach i festiwalach. Portal posiada w portfolio jeden z topowych serwisów muzycznych w Polsce. Interia, poza OFF Festival Katowice, wspiera medialnie także Polsat Hit Festiwal w Sopocie, Sylwestrową Moc Przebojów, Jarocin Festiwal oraz Audioriver Festival.