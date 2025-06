Debiutanci, którzy zabłysnęli na OFF Festivalu. Kto zaczynał w Katowicach, a dziś podbija świat?

Od 2006 roku OFF Festival przyciąga fanów alternatywy, art-popu, elektroniki i cięższych brzmień. Ale to nie tylko miejsce koncertów gwiazd - to przede wszystkim przestrzeń dla debiutantów, którzy właśnie w Dolinie Trzech Stawów po raz pierwszy pokazali się szerokiej publiczności w Polsce, a nierzadko po raz pierwszy w Europie. Niektóre z tych występów stały się przepustką do wielkiej kariery.

Other Lives - folkowe objawienie z 2012 roku

Kiedy w 2012 roku amerykańska formacja Other Lives pojawiła się na scenie OFF-a, mało kto spodziewał się, że ich nastrojowy folk tak mocno poruszy publiczność. Zespół zachwycił bogatym instrumentarium i subtelnymi aranżacjami. W recenzjach ich koncert na festiwalu nazwano "objawieniem" i "odkryciem edycji".

Od tamtego czasu zespół zyskał uznanie międzynarodowe, występując u boku Radiohead, a ich płyty zyskały entuzjastyczne recenzje w "Rolling Stone" i "The Guardian".

Deafheaven - czarny koń z Kalifornii

OFF Festival 2014 przyniósł polskiej publiczności pierwszy kontakt z amerykańskim zespołem Deafheaven. Mieszanka post-metalu, shoegaze'u i black metalu wywołała burzę emocji. Ich album Sunbather był wówczas świeżo po premierze i okrzyknięto go jednym z najlepszych krążków roku w rankingach Pitchforka i Decibela.

Koncert w Katowicach stał się punktem zwrotnym - od tego momentu zespół występował na największych scenach świata, m.in. na Primavera Sound czy Roadburn Festival.

Chelsea Wolfe - mrok, który zahipnotyzował publikę

Również w 2014 roku na OFF Festivalu po raz pierwszy pojawiła się Chelsea Wolfe - artystka balansująca między gotykiem, doom-folkiem a subtelną elektroniką. Jej występ został zapamiętany jako jeden z najmocniejszych i najbardziej klimatycznych w historii imprezy.

Od tamtej pory Wolfe konsekwentnie rozwija swoją karierę, współpracując z liderami sceny metalowej i alternatywnej (m.in. z Converge czy Russian Circles), a jej koncerty przyciągają fanów sztuki na granicy dźwięku i emocji.

Jenny Hval - norweska poezja, która trafiła w serca

W 2016 roku OFF gościł również Jenny Hval, norweską artystkę poruszającą się w estetyce eksperymentalnego art-popu. Jej występ był nie tylko koncertem, ale performansem - pełnym poetyckich tekstów, emocjonalnej ekspresji i scenicznej narracji.

Po katowickim debiucie Hval umocniła swoją pozycję jako jedna z najciekawszych eksperymentalnych artystek Europy, regularnie goszcząc na łamach The Wire i występując w prestiżowych miejscach jak Barbican w Londynie.

OFF Festival jako trampolina do kariery

Choć OFF Festival przyciąga takie nazwiska jak Iggy Pop, PJ Harvey czy My Bloody Valentine, to właśnie występy mniej znanych artystów stają się jego znakiem rozpoznawczym. Organizatorzy z Arturem Rojkiem na czele od lat stawiają na autentyczność, świeżość i artystyczny ferment.

Debiuty takich wykonawców jak Other Lives, Deafheaven, Chelsea Wolfe czy Jenny Hval pokazują, że Katowice potrafią wyłapać przyszłe gwiazdy, zanim trafią na plakaty światowych wydarzeń. OFF to nie tylko festiwal - to początek historii wielu wielkich karier.

