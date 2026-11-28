Jubileuszowy OFF Festival w Katowicach odbędzie się od 6 do 8 sierpnia 2027 r. w Dolinie Trzech Stawów. Karnety Early Bird kosztowały 539 zł bez opłaty serwisowej. W obecnej puli trzydniowy karnet kosztuje 619 zł, czyli 649,95 zł po doliczeniu 5 proc. opłaty. Sprzedaż prowadzi FanTix.

Jak wyglądała zeszła edycja OFF Festivalu?

Po sierpniowym weekendzie w Dolinie Trzech Stawów łatwo zrozumieć, skąd pośpiech przy zakupie karnetów na kolejną edycję. Przez trzy dni na siedmiu scenach można było usłyszeć punk, rap, elektronikę i jazz. Obok artystów, którzy po raz pierwszy grali w Polsce, w programie znaleźli się też tacy, na których powrót publiczność czekała latami.

The Flaming Lips wrócili do Katowic po 16 latach. Tym razem amerykański zespół zagrał od początku do końca płytę "Yoshimi Battles the Pink Robots".

W niedzielę własny koncert dał Johnny Marr, gitarzysta i współzałożyciel The Smiths. Między solowe utwory wplatał piosenki dawnego zespołu, a na koniec zaśpiewał razem z publicznością "There Is a Light That Never Goes Out". Punkowy finał ostatniego dnia należał do Amyl and the Sniffers z Amy Taylor na czele.

W ciągu jednego weekendu w Dolinie Trzech Stawów można było usłyszeć też rap Yung Leana i Bladee oraz brazylijskiego kompozytora Arthura Verocaia z orkiestrą AUKSO. Pod namiotem jazzowym ustawiały się kolejki, który podczas koncertu Niechęci wypełnił się po brzegi.

Bilety na OFF Festival wyprzedały się zarówno w 2025, jak i w 2026 r. Relacje z koncertów i rozmowy z artystami są dostępne w serwisie Interia Muzyka.