Amyl and the Sniffers - kwartet z Melbourne - będą jednym z headlinerów OFF Festivalu zaplanowanego na 7-9 sierpnia 2026 roku w katowickiej Dolinie Trzech Stawów. Dla większości polskich fanów będzie to pierwszy kontakt z australijskim zespołem na żywo, bo po raz pierwszy zawita do Polski.

Obok headlinera z Australii na festiwalu pojawią się także masa innych artystów takich jak: The Flaming Lips, Yung Lean & Bladee, Amyl and the Sniffers, Black Country, New Road, Earl Sweatshirt, Sunny Day Real Estate, Johnny Marr, Deafheaven, Einstürzende Neubauten, Current Joys, LSD and the Search for God, Arthur Verocai & AUKSO Orchestra.

Kim są Amyl and the Sniffers?

Zespół powstał w 2016 roku w Melbourne, kiedy trójka współlokatorów - Amy Taylor (wokal), Bryce Wilson (perkusja) i Declan Mehrtens (gitara) - napisała, nagrała i wydała swoją pierwszą EP-kę "Giddy Up" w zaledwie 12 godzin. Wkrótce dołączył do nich basista Gus Romer, zastępując Caluma Newtona.

Nazwa zespołu pochodzi od australijskiego slangu na azotyn amylu, używki nazywanej potocznie poppers. Amy Taylor podsumowała to z rozbrajającą szczerością w rozmowie z BBC: "Wąchasz to, trwa 30 sekund, a potem masz ból głowy - i tacy właśnie jesteśmy". Brzmienie grupy to agresywny miks lat 70. hard rocka, garage punka i pub rocka, z porównaniami do Iggy'ego Popa & The Stooges, The Damned czy AC/DC - choć sama Taylor w wywiadach jako wpływy wymienia też Dolly Parton, Cardi B i Minor Threat.

Droga od sypialni do stadionów

Kariera Amyl and the Sniffers na przestrzeni lat urosła do niewyobrażalnej skali. Zaczynali jako grupa DIY, by wkrótce wypełniać wielkie stadiony. Znacząco zyskali na popularności po wydaniu debiutanckiego LP w 2019 roku przez Rough Trade Records. Krążek zdobył wyjątkowo pozytywne recenzje i przyniósł im nagrodę ARIA za najlepszy album rockowy. Płyta zdobyła 7.2 w Pitchforku i cztery gwiazdki w NME, a zespół wyruszył na pierwsze trasy po Europie i USA, m.in. jako support King Gizzard & the Lizard Wizard.

Przełomem okazał się drugi album "Comfort to Me" (2021), po którym muzycy zaczęli regularnie pojawiać się na scenach największych festiwali świata - od Glastonbury, przez Coachellę, po Primavera. Koncertowali też u boku Green Day i AC/DC, a krótko przed ostatnimi koncertami - otwierali dla Turnstile i Fontaines D.C.

"Cartoon Darkness" - największy sukces w karierze?

W październiku 2024 roku ukazał się trzeci album grupy, "Cartoon Darkness", nagrany w Los Angeles z producentem Nickiem Launayem. Recenzenci Rolling Stone Australia nie mieli wątpliwości: "Amyl and the Sniffers utwierdzają swoją pozycję jako najważniejszy australijski rockowy zespół swojego pokolenia". Album dostał nominację do Grammy za singiel "U Should Not Be Doing That". Płyta mierzy się z trudnymi tematami klimatycznego kryzysu, sztuczną inteligencją, wojną i kruchością współczesnej polityki, ale pakuje to wszystko w 13 kawałków nieokiełznanej energii.

Amy Taylor - "prawdziwa gwiazda rocka"

Centralną postacią Amyl and the Sniffers jest wokalistka Amy Taylor, która swoimi koncertowymi wyczynami regularnie wprawia krytyków i muzyków w osłupienie. Najbardziej cytowana opinia o niej wyszła od Billy'ego Corgana ze Smashing Pumpkins: "Patrzyłem na nią na scenie przez dziesięć sekund i powiedziałem: 'Boże, to prawdziwa gwiazda rocka'". Corgan dodał, że porównania do Iggy Popa i innych ikon są chybione, bo Taylor jest po prostu sobą - a to wystarcza, żeby zostać gwiazdą.

Grupa regularnie gra jako support dla największych rockowych gigantów, ale od dawna wyprzedaje także własne trasy w halach i na festiwalach. W 2026 roku równolegle z europejskim tournée zaliczy też stadionową trasę u boku Foo Fighters w USA.

Ten utwór ma dla Pectus szczególne znaczenie. "To zdradziła nam nasza mama" INTERIA.PL