Przed nami kolejna edycja NEXT FEST Music Showcase & Conference, który powróci do Poznania w dniach 15-17 kwietnia 2027 r. Tradycyjnie w wydarzeniu udział wezmą zespoły i soliści, którzy chcą zaprezentować swoją twórczość szerszej publiczności. Impreza o formule showcase'owej połączy koncerty z konferencjami, spotkaniami i warsztatami, a uczestnicy będą mogli bawić się i angażować w różnego rodzaju aktywności w kilkunastu klubach w centrum Poznania.

Organizatorzy Next Festa nadchodzą z pierwszym ogłoszeniem. Poznaliśmy aż osiemnastu wykonawców, którzy w kwietniu zawitają do Poznania, aby dać popis swojej wyjątkowej twórczości. "Za rok będziecie mówić, że słuchaliście ich, zanim byli modni. Prosimy bardzo, oto dowód" - piszą organizatorzy imprezy. Kto znalazł się w line-upie?

Next Fest z pierwszym ogłoszeniem! Kto wystąpi na poznańskim festiwalu w 2027 r.?

Na festiwalu wystąpi Jeremi Sikorski, który przed laty próbował podbić polski rynek z autorską twórczością, a z czasem zaczął pisać piosenki dla innych gwiazd (m.in. Roxie Węgiel czy Julii Wieniawy). Teraz ponownie skupia się na solowej karierze, co z pewnością pokaże już w kwietniu. W Poznaniu wystąpi też Werosława, która wcześniej koncertowała z zespołem Kwiat Jabłoni.

Nie zabraknie Heli, czyli Heleny Englert, która oprócz kariery aktorskiej, od pewnego czasu rozwija także działalność muzyczną. Będzie również Patryk Pietrzak, grający wcześniej z zespołem Ted Nemeth, a od kilku lat wydający utwory pod własnym nazwiskiem. Usłyszymy jeszcze elektroniczny projekt innerinnerlife, czyli Tomka Szpaderskiego znanego z zespołu Kamp!.

Oprócz znanych nazwisk, rozpoczynających nowe etapy w swoich karierach, Next Fest zaprosił także cenionych przedstawicieli alternatywy. Po czterech latach na imprezę powróci duet The Bullseyes, zagra też Muzyka Końca Lata i Oysterboy reprezentujący lokalną scenę. Nie zabraknie postpunkowej grupy Madame Affair czy Kasi Krzyżaniak.

Next Fest nie zamyka się na żadne gatunki muzyczne, dzięki czemu publiczność usłyszy także przedstawicieli popu, rapu, jazzu czy muzyki instrumentalnej, w tym: Frank Leena, zespół GirlZ, Guest Julkę, DWOJE., Kindred Sūn, Petera Padou, Marię Antkowiak i Robotarobota.

Fala komentarzy po pierwszym ogłoszeniu Next Festa. "Ale ekipa"

To dopiero pierwsze z ogłoszeń Next Festa, a fani już zdążyli entuzjastycznie zareagować na nadchodzącą edycję i zapowiedzieć swoje przybycie do Poznania. Pod ogłoszeniem organizatorów pojawiła się fala komentarzy. "Piękny zbiór utalentowanych ludzi. Będę!", "Wow! Ale ogłoszenia", "Ale piękna zbieranina talentów, nie mogę się napatrzeć", "Ale ekipa", "Do zobaczenia!!", "Najlepsze dni w roku, czemu to dopiero za 5 miesięcy... can't wait", "JADĘ omg" - piszą podekscytowani internauci.

Przypomnijmy, że wciąż trwa nabór dla zespołów oraz solistów, którzy również chcieliby dołączyć do line-upu kwietniowego festiwalu. Zgłoszenia można przesyłać aż do końca grudnia 2026 r., a specjalny formularz zamieszczony został na oficjalnej stronie internetowej Next Festa.