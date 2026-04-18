Grupa Audiofeels powstała w 2007 roku, założona przez muzyków związanych wcześniej z poznańskim chórem akademickim UAM. Wykonują muzykę w stylu vocal play, co oznacza, że wykorzystują głos jest nie tylko do śpiewu, ale też do imitacji instrumentów muzycznych.

Szerszej publiczności dali się poznać w programie "Mam Talent", gdzie dotarli do samego finału, zajmując trzecie miejsce.

Audiofeels na Next Fest 2026: "18-stka, którą zapamiętamy"

W tym roku zespół świętuje swoją 18-stkę, a premierowy koncert odbędzie się na Next Fest Music Showcase & Conference. "Jest wspólna, z kolegami jest jakoś tak raźniej. (...) To może teraz będzie 18-stka, którą zapamiętamy" - mówili, zapytani, czy druga 18-stka w życiu jest lepsza niż pierwsza.

Czy używanie wyłącznie głosu daje większą frajdę niż granie na instrumentach? "Granie na instrumentach jest też trudne i też trzeba rozkminiać, my po prostu rozkminiamy to trochę inaczej" - stwierdzili. "Na instrumentach poszłoby chyba trochę dłużej, bo nie wszyscy grają" - żartowali jeszcze.

Wróciliśmy też wspomnieniami do "Mam Talent". "Nie było żadnych oczekiwań, więc to faktycznie był grom z jasnego nieba" - stwierdzili. "Ja wtedy oglądałem i myślałem, że odpadną w pierwszym etapie, tak szczerze" - dopowiedział Jędrzej Suchan, który do zespołu dołączył w 2014 roku.

Czego spodziewać się po jubileuszowym koncercie? "Będzie to na pewno show, światła będą piękne, warto tam być. Będą wspomnienia z naszej młodości, lata 90., piękne utwory, disco, będzie świetnie" - zapowiedzieli.

AudioFeels przed koncertem na Next Fest: „Warto tam być"