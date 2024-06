Quiz: Czy rozpoznasz zagraniczne teledyski po jednym kadrze? To prawdziwe wyzwanie

Oprac.: Bartosz Stoczkowski

Nie raz i nie dwa razy zdarzył się, że teledysk do utworu zapada nam w pamięć lepiej niż sama muzyka. Niemniej rozpoznanie piosenki tylko po jednym kadrze z pewnością jest zadaniem o wiele trudniejszym, niż występ w programie "Jaka to melodia?'. Właśnie takie — przyznajemy, że bardzo trudne — zadanie przygotowaliśmy dla was dziś. Ile punktów uda wam się zdobyć?