To już tradycja, że w ostatni weekend maja Sopot staje się stolicą polskiej piosenki, a na deskach Opery Leśnej występują największe gwiazdy sceny muzycznej. Telewizja Polsat przygotowała dla sopockiej widowni oraz widzów przed telewizorami dwa dni pełne muzyki podczas Polsat SuperHit Festiwal. Właśnie ruszyła sprzedaż biletów na to wydarzenie!

Polsat SuperHit Festiwal 2024 odbędzie się w dniach 24-25 maja w Sopocie. Na scenie znów rozbrzmiewać będzie najpiękniejsza polska muzyka. Na scenie wystąpią wykonawcy, którzy w ubiegłym roku sprzedali najwięcej płyt oraz ci, których przeboje królowały we wszystkich rozgłośniach radiowych, wśród nich: Doda, Smolasty, Blanka, Margaret, Lanberry&Tribbs, Dawid Kwiatkowski, Roxie Węgiel i inni wspaniali artyści.

Polsat SuperHit Festiwal 2024: Kto wystąpi w Sopocie? Gdzie kupić bilety? [DATY]

Podczas festiwalu nie zabraknie również niezwykłych jubileuszy pełnych emocji oraz wzruszających duetów. W tym roku w Sopocie świętować będzie między innymi Golec uOrkiestra, z którymi "na góralską nutę" zaśpiewa zaskakująca plejada gości: Kuba Badach, Cleo, Enej, Gromee i inni. W Sopocie odbędzie się także "Dwudziestka" króla disco Danzela, a w kolejnym jubileuszu usłyszymy piosenki Majki Jeżowskiej, które kochają dzieci od 5 do 105 lat, w specjalnym rockowym wykonaniu.

Wielkim wydarzeniem będzie także jubileusz 30-lecia na scenie Andrzeja Piasecznego.

Na widzów czeka również sentymentalna podróż w przeszłość - specjalna część koncertu poświęcona artystom, którzy zadebiutowali w Polsacie. Wśród nich Ania Dąbrowska, zespół Zakopower, Kuba Badach czy Enej, który rozpoczął swoją karierę dzięki zwycięstwu w programie "Must be the Music. Tylko muzyka" oraz inni wspaniali artyści.

Zwieńczeniem festiwalu będzie wyjątkowy koncert "Wodecki Twist" a na scenie pojawią się artyści najmłodszej generacji czyli m.in. Mery Spolsky, Wiktor Dyduła, Natalia i Paulina Przybysz oraz inni. Fani legendarnego twórcy mogli podziwiać to widowisko w Krakowie podczas Wodecki Fest oraz w ramach ubiegłorocznej trasy Męskie Granie, a widzowie Polsatu obejrzą ten wyjątkowy koncert na żywo już w sobotę 25 maja.

Bilety na wydarzenie dostępne są na stronie biletyna.pl.