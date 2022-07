"Jesteśmy sfrustrowani i rozczarowani, że nie możemy zagrać tych koncertów, które są dla nas ważne - ponieważ wiemy, że są ważne także dla was" - oświadczył brytyjski zespół rockowy, który w tym roku ma wystąpić także w Polsce. Jako przyczynę podano "wybuch COVID-19 w zespole i jego ekipie".

Zespół ujawnił na Instagramie, że nie wystąpi dziś w Bukareszcie (13 lipca) ani Skopje w Macedonii (16 lipca).

"Serdecznie przepraszamy za niedogodności i rozczarowanie. Robimy wszystko, co w naszej mocy, aby zmienić termin" - ogłosił zespół.

Placebo ma w tym roku wystąpić także w warszawskiej hali EXPO XXI. Koncert odbędzie się 17 października.

Zespół 25 marca 2022 roku wydał swój ósmy studyjny album. Płyta ta jest pierwszą od ponad ośmiu lat, po "Loud Like Love" z 2013 roku. Nowa trasa koncertowa promuje wydawnictwo "Never Let Me Go".