W filmie "If These Walls Could Sing" pojawiło się wiele znamienitych postaci, które w przeszłości nagrywały w legendarnym studiu. Wśród nich m.in. Ringo Starr, wspomniany już Paul McCartney, ale także Roger Waters, Elton John czy John Williams. Dokument powstał z okazji 90. rocznicy jego powstania.

Czytaj też: