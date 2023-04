Only The Poets powracają do Polski! Zagrają dwa koncerty

Only The Poets to brytyjska grupa tworząca muzykę z gatunku indie-pop. W 2017 roku zadebiutowali singlem "Ceasefire", który podbił serca słuchaczy.

Rok 2022 był kluczowy dla ich działalności m.in. za sprawą występu przed koncertem Louisa Tomlinsona. Zespół posiada rzesze wiernych fanów, jednak to wydarzenie sprawiło, że znacznie poszerzyli grono wielbicieli. Pośród inspiracji muzycznych grupy znajdują się m.in.: Michael Jackson, Blur, The Stone Roses i Oasis.

W zeszłym roku ukazał się album zespołu "demos", wzbudzając zainteresowanie publiczności i środowiska muzycznego. Obecnie muzycy pracują nad nowym materiałem, z którego pochodzą dwa świeże utwory - "Every Song I Ever Wrote" oraz "Forget Your Name".

Clip Only The Poets Every Song I Ever Wrote

Zarówno te, jak i uwielbiane przez polską publiczność piosenki z repertuaru Only The Poets będzie można na żywo usłyszeć już 11 i 12 kwietnia podczas koncertów w warszawskim Palladium.