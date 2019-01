Nie żyje legendarny kompozytor muzyki filmowej Michel Legrand

Nie żyje słynny francuski kompozytor muzyki filmowej Michel Legrand. O śmierci artysty poinformował jego rzecznik prasowy. Laureat trzech Oscarów zmarł 26 stycznia 2019 roku w Paryżu. Miał 86 lat.

Michel Legrand (24 lutego 1932 – 26 stycznia 2019) /Eric Fougere /Getty Images

Michel Legrand był francuskim kompozytorem teatralnym i filmowym, dyrygentem, aranżerem, autorem piosenek, pianistą i wokalistą jazzowym.

Był autorem muzyki m.in. do filmów "Parasolki z Cherburga" i "Panienki z Rochefort" reżysera Jacquesa Demy.

Legrand w czasie swej 60-letniej kariery skomponował muzykę do ponad 200 filmów, seriali, musicali.

Był laureatem wielu międzynarodowych nagród; 13-krotnie nominowany do Oscara. Zdobył trzy statuetki - za muzykę do "Sprawy Thomasa Crowna", "Lata roku 1942" i piosenkę do filmu "Yentl".

Otrzymał też 5 nagród Grammy. 14 razy był nominowany do nagrody Golden Globe, a także nagród i nominacji do Cesarów, BAFTA, czy Emmy.

Był twórcą oprawy muzycznej do filmu "Parasolki z Cherburga" z 1964 roku, za którą otrzymał Złotą Palmę na festiwalu filmowym w Cannes, a także muzyki do seriali animowanych z serii "Był sobie...".



Współpracował m.in. z Ray Charles'em, Orsonem Wellesem, Frankiem Sinatrą, Edith Piaf, a także twórcami francuskiej "Nowej Fali" - w tym z Jean-Luc Godardem, Agnes, Vardą i Claudem Chabrolem.

Zdjęcie Michel Legrand w Londynie w 1975 roku / Michael Putland / Getty Images

Światowej sławy francuski kompozytor Michel Legrand miał ormiańskie korzenie. W 2009 roku twórca otrzymał otrzymał z rąk prezydenta Armenii wysokie odznaczenie państwowe - Order Honoru.

Odbierając nagrodę, Legrand powiedział, że jego dziadek ze strony matki Sarkis Der-Mikaeljan, który uciekł do Francji w roku 1915 przed rzezią Ormian (w Imperium Ottomańskim), "był prawdziwym Ormianinem - nadmiernie emocjonalnym, namiętnym, hojnym".