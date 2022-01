Dwukrotni zdobywcy nagrody GRAMMY, Muse, powracają z nowym utworem "Won't Stand Down", który ukazał się nakładem Warner Records. Wyprodukowany przez Muse i zmiksowany przez Dana Lancastera (Bring Me The Horizon, Enter Shikari). Piosenka jest pełna ciężkich gitar i industrialnych zniekształceń wzmacnianych tekstem Matta Bellamy'ego o odbieraniu władzy.

Wokalista zespołu powiedział o piosence: "'Won't Stand Down' to piosenka o stawianiu czoła tyranom, czy to na placu zabaw, w pracy, czy gdziekolwiek indziej. O ochronie przed przymusem i socjopatyczną manipulacją oraz o stawianiu czoła przeciwnościom losu z siłą, pewnością siebie i agresją".



Do utworu powstał oficjalny teledysk. Za kamerą stanął wielokrotnie nagradzany filmowiec, Jared Hogan ("Dziewczyna w czerwieni", "Joji"), a klip powstał w Kijowie na Ukrainie. Przedstawia kruchą, tajemniczą postać, która wysysa kolektywną energię mrocznej armii, aby przekształcić się w powiększoną istotę.

Clip Muse WON'T STAND DOWN (Official Video)

Kim są Muse?

Muse tworzą Matt Bellamy, Dominic Howard i Chris Wolstenholme. Ich ostatni album, "Simulation Theory", zadebiutował na 1. miejscu i był szóstym z rzędu albumem zespołu, który podbił listy przebojów w Wielkiej Brytanii. Ich poprzedni album studyjny, "Drones", zdobył nagrodę GRAMMY w lutym 2016 za Najlepszy Album Rockowy, drugą w karierze zespołu. Od momentu powstania w 1994 roku, Muse wydali osiem albumów studyjnych, sprzedając ponad 20 milionów płyt na całym świecie.

Powszechnie uznawani za jeden z najlepszych zespołów koncertowych na świecie, Muse zdobyli liczne nagrody muzyczne, w tym między innymi dwie GRAMMY Awards, American Music Award, pięć MTV Europe Music Awards, dwie BRIT Awards, jedenaście NME Awards i siedem Q Awards. Obecnie zespół pracuje nad kolejnymi nowymi utworami.