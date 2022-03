"Mask Singer" to polska wersja formatu, który zdobył ogromną popularność w 2019 roku za sprawą emisji w Stanach Zjednoczonych ("The Masked Singer"). Zarówno amerykańska, jak i rodzima edycja program oparta jest na koreańskim "The King of Mask Singer".

Przez program przewija się grupa celebrytów, jednak jurorzy i publiczność nie mają pojęcia, kto przed nimi występuje. Każda ze śpiewających gwiazd na scenie pojawia się w specjalnym kostiumie.

W trakcie widowiska emitowane są jedynie podpowiedzi, które mają nakierować widzów i publiczność na tożsamość danego wykonawcy. Na koniec każdego odcinka ujawniana jest tożsamość osoby, która odpadła z programu (eliminacja głosami widowni).

"Mask Singer" wystartował w Polsce

Debiut "Mask Singera" w Polsce odbył się 5 marca. Widzowie zobaczyli na scenie sześcioro ukrytych w kostiumach celebrytów, którzy prezentowali swoje talenty wokalne. Wystąpili: Kot, Prysznic, Słońce, Monster, Róża oraz Tort. Wśród jury, które odgaduje tożsamość uczestników są: Kuba Wojewódzki, Joanna Trzepiecińska, Kacper Ruciński oraz Julia Kamińska.

Kto odpadł jako pierwszy z "Mask Singer"? Kim był Tort?

Według jurorów-detektywów oraz publiczności zgromadzonej w studiu, najgorszy występ wieczoru zaliczył Tort. I to on musiał pożegnać się z programem oraz zdjąć maskę.



Po podpowiedziach, w których celebryta sugerował swój związek z taksówką, sportem i podatkami oraz wykonaniu przez niego hitu "One Way Or Another", jurorzy zaczęli oceniać, kto może kryć się pod maską. Wśród wymienionych celebrytów znaleźli się: Krzysztof "Diablo" Włodarczyk, Robert Biedroń oraz Joanna Jędrzejczyk.

Żadne z jurorów jednak nie trafił, gdyż pod maską Tortu krył się aktor Mateusz Banasiuk, znany m.in. z serialu "Barwy szczęścia", "Na wspólnej" oraz filmów "Płynące wieżowce" i "Furioza". Prywatnie aktor jest partnerem Magdaleny Boczarskiej i to właśnie jej dotyczyła podpowiedź z taksówką, gdyż tak poznał swoją żonę.

Widzowie, którzy spodziewali się większej gwiazdy, nie kryli natomiast rozczarowania.