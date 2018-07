Cleo zaprezentowała teledysk "EVA" bez cenzury!

Cleo ​odpowiedziała na prośby fanów - pokazała klip "EVA" bez cenzury.

Gdy na początku czerwca Cleo zaprezentowała odważny klip do piosenki "EVA", w sieci zawrzało. Wokalistka z jednej strony nieustannie otrzymywała prośby o pokazanie wersji teledysku bez cenzury, z drugiej musiała zmierzyć się z niemałą liczbą agresywnych komentarzy.

Artystka, z charakterystycznym dla siebie dystansem oraz ironicznym poczuciem humoru, postanowiła odpowiedzieć obu stronom. Jak? Najlepiej przekonać się, oglądając klip.

"Dostałam dziesiątki tysięcy próśb i nawet jedną petycję z ponad stoma podpisami o pokazanie teledysku 'EVA' bez cenzury. Chciałam zaprezentować, jak silnie potrafi działać wyobraźnia. Nie należy wierzyć wszystkiemu, co widzimy w sieci. Mózg powinien być głównym narzędziem w sortowaniu i weryfikacji wiarygodności informacji. To temat do zastanowienia dla wszystkich, którzy pochopnie oceniają oraz wprowadzają mowę nienawiści i agresję zamiast myślenia i dystansu" - mówi Cleo.

Materiał okazał się relacją zza kulis klipu "EVA". Z filmu jasno wynika, że realizacja teledysku była procesem radosnym i pełnym nietypowych przygód.

