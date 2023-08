Para sformalizowała związek w czerwcu 2022 r. Kameralna ceremonia odbyła się w jednej z posiadłości Spears w Los Angeles. Na ślubie pojawiły się takie sławy, jak chociażby Selena Gomez czy Madonna. Według mediów, relacja ta nie przetrwała próby czasu. Powodem rozstania według Asghariego mają być ogromne różnice w podejściu zarówno do świata, jak i codziennych, najzwyklejszych spraw. Dodatkowo chce on unieważnić intercyzę małżeńską, co potwierdził jego adwokat Neal Hersh. Model też będzie się domagał alimentów od wokalistki.

Reklama

Teraz głos zabrał Sam Asghari, który potwierdził rozstanie ze znaną żoną. "Po sześciu latach miłości i wsparcia wraz z żoną zdecydowaliśmy się zakończyć naszą wspólną podróż" - pisze w oświadczeniu.

"Zachowamy dla siebie miłość i szacunek, zawsze życzę jej jak najlepiej. Takie rzeczy się zdarzają. Proszenie o prywatność wydaje się absurdalne, więc po prostu proszę wszystkich, w tym media, o bycie miłym i rozważnym" - dodaje tancerz.

Zdjęcie Oświadczenie Sama Asghariego na Instagramie / instagram.com/samasghari / materiał zewnętrzny

Tymczasem Britney Spears nadal w żaden sposób dosłownie nie skomentowała rozwodu. Pierwszym wpisem na Instagramie po ogłoszeniu rozstania były zdjęcia, które opatrzyła podpisem: "Czasami widzisz więcej z zamkniętymi oczami".

Instagram Post Rozwiń

Britney Spears biła i znęcała się nad swoim mężem?

Na jaw wychodzą także już pierwsze informacje na temat codziennego pożycia Spears i Asghariego. TMZ przypomina, jak na początku roku mężczyzna został sfotografowany ze śladami ugryzień na przedramieniu i podbitym okiem. Paparazzi mieli dopytywać go, co się stało, ale on nie chciał udzielić żadnej informacji i prosił o nierobienie zdjęć.

Teraz portal dotarł do informacji, jakoby było to dzieło Britney Spears. Artystka miała być agresywna wobec małżonka, a przy okazji zdradzać go, co spowodowało, że zdecydował się na rozwód. Wokalistka miała ponoć pobić swojego męża, gdy spał. Ponadto gwiazda ma ponoć "obsesję na punkcie noży", a w swoim domu poukrywała ja w różnych miejscach, także w sypialni.

Informator TMZ tłumaczy, że gwiazda bała się, że ktoś zrobi jej krzywdę i "potrzebowała noży do ochrony". Przypomnijmy, że jednym z postanowień usunięcia kurateli był zakaz używania ostrych narzędzi jak nóż. Jedno z nagrań na Instagramie, gdy kroiła warzywa w kuchni ujawniło, że nie stosuje się do niego.

Britney Spears i Sam Asghari się rozwodzą. Małżonek chce alimentów

Od 28 lipca para oficjalnie żyje w separacji. Pozew jako pierwszy złożył Asghari. Do rozstania doszło po kłótni, w której model zarzucił partnerce zdradę. "Britney zaprzecza wszelkim oskarżeniom o zdradę i przeżywa wiele emocji" - donosi źródło serwisu ET. "Jest zraniona, ponieważ sytuacja budzi w niej stare uczucia. To ostatnia rzecz, jakiej potrzebowała, zwłaszcza po tym, jak jej dzieci przeprowadziły się na Hawaje, gdzie dziś szaleją pożary. (...) Próbowała stanąć na nogi".

Dodatkowo źródło serwisu ET, którym ma być osoba z bliskiego otoczenia wokalistki, zdradza, że "Britney i Sam mieli wzloty i upadki podczas trwania swojego związku, bardzo się kochają, jednak często kłócą o fundamentalne kwestie". Dodaje także, że "czasami mają poczucie, że ich potrzeby nie są w pełni zaspokajane. Ostatnio sprawy przybrały zły obrót, a ich kłótnie stały się poważniejsze". Efektem takich kroków ma być rozwiązanie przysięgi małżeńskiej, której domaga się Asghari. Britney ma zostać przeciwna zarówno takiemu rozwiązaniu, jak i zgodzie na stawiane przez modela warunki.

Przypomnijmy, że Sam Asghari jest trzecim mężem wokalistki. Model jest od niej młodszy o 12 lat. Para, która poznała się na planie teledysku do piosenki "Slumber Party", po sześciu latach znajomości postanowiła sformalizować swój związek.



Kariera Britney Spears. Nazywa się ją "księżniczką popu"

Przyszła na świat 2 grudnia 1981 roku w Kentwood, w stanie Luizjana. Pierwszy publiczny występ miała za sobą już w czwarte urodziny - pojawiła się wtedy w lokalnej telewizji. Profesjonalną karierę rozpoczęła 5 lat później, kiedy to zgłosiła się do eliminacji do "Klubu Myszki Miki", popularnego programu dla dzieci. Do programu się nie dostała, bo była za młoda, ale talent młodej dziewczynki dostrzegł jeden z jurorów, który pomógł jej rodzicom znaleźć agenta w Nowym Jorku i zapisać ją do ekskluzywnej szkoły tańca.

Wielka kariera Britney rozpoczęła się jednak na dobre w 1999 roku, kiedy to cały świat usłyszał jej singel "Baby One More Time". Piosenka znalazła się na szczycie wielu list przebojów. Druga płyta, "Ooops! ...I did it again", znalazła ponad 16,5 mln nabywców. W 2001 roku na swym trzecim albumie Britney postanowiła trochę poeksperymentować. Płytę promował singel "I'm A Slave 4 U", który miał pokazać nową muzyczną drogę, jaką wybrała sobie nastoletnia wokalistka. Sama zresztą przyznawała, że przed nagraniem albumu zdecydowała się na zmianę stylu, gdyż bardzo zależało jej na urozmaiceniu swojego artystycznego wizerunku.

Kolejny longplay Britney, zatytułowany "In The Zone", ukazał się 18 listopada 2003 roku. Warto wspomnieć, że w nagraniu albumu wokalistce pomógł mało znany duet producencki Ying Yang Twins. Płytę "In The Zone" promował singel z nagranym wspólnie z Madonną utworem "Me Against The Music".

Clip Britney Spears featuring Madonna - Me Against The Music

Natomiast rok później, w listopadzie 2004, wokalistka wydała zbiór swoich osiemnastu największych przebojów. Kompilacja "Greatest Hits: My Prerogative" zawiera wszystkie dobrze znane hity Britney, takie jak: "...Baby One More Time", "Oops!...I Did It Again", "I'm A Slave 4 U" czy też "Toxic". Płytę promował premierowy utwór "My Prerogative" (nowa wersja przeboju Bobby'ego Browna). Dodatkową atrakcją wydawnictwa jest zamykające album, niepublikowane wcześniej nagranie "Do Somethin'". Pierwszy nakład płyty zawiera dodatkowo płytę CD z tanecznymi remiksami piosenek Britney.

W 2005 r. artystka urodziła swojego pierwszego syna Seana, którego ojcem jest tancerz Kevin Federline. Pod koniec 2005 roku wydała swój pierwszy album z remiksami: "B in the Mix: The Remixes". Utwory wyprodukował m.in. Peter Rauhofer znany ze współpracy z Madonną, czy Whitney Huston. Kompilacja rozeszła się w nakładzie ponad miliona kopii i stała się jednym z najlepiej sprzedających światowych albumów z remiksami. W 2006 r. ponownie została mamą, urodziła syna Jaydena Jamesa Federline'a, z którego ojcem rozwiodła się rok później.

Kolejny longplay "Blackout" powstał w 2007 r. Wyprodukowaniem siedmiu piosenek z albumu zajął się amerykański producent Danja, który jest twórcą hitów takich jak "Sober" Pink czy "Say it Right" Nelly Furtado. Krążek sięgnął szczytów list przebojów na całym świecie, został nagrodzony statuetką MTV Europe Music Awards w 2008 r. i uznany za najlepszy album roku, jednocześnie będąc nominowanym do 2008 Shockwaves NME Awards przyznających nagrody dla najsłabszych albumów. W tym też roku został wydany film dokumentujący wieloletnie zmagania piosenkarki ze środkami odurzającymi.

"Circus", szósty album gwiazdy pop zrealizowany został w 2008 r. i również powtórzył sukces poprzednich krążków. Nazwisko artystki trafiło tym samym do Księgi Rekordów Guinnessa, nadając Spears tytuł najmłodszej artystki, której pięć albumów kolejno znalazło się na szczytach list przebojów. Singel "Womanizer" został również nominowany do nagrody Grammy w kategorii najlepszy utwór taneczny. W grudniu 2009 r. wytwórnia Jive wydała zestawienie największych przebojów artystki pt. "The Singles Collection". Rok 2010 był dla artystki przerwą od muzyki. Zajęła się ona m.in. projektowaniem własnej kolekcji ubrań dla marki Candice's; gościnnie wystąpiła też w amerykańskim show muzycznym "Glee".

Kolejny longplay "Femme Fatale" wydany został w 2011 r. i promowały go single "Hold It Against Me", "I Wanna Go",'Criminal" oraz "Till the World Ends", którego współautorką była amerykańska artystka Kesha. Album osiągnął status Platynowej Płyty. W 2011 roku Britney nagrała też remiks utworu Rihanny "S&M". DVD z trasy koncertowej Femme Fatale Tour promującej album rozeszło się w 19 tysiącach kopii w pierwszym tygodniu sprzedaży i uplasowało na drugim miejscu listy U.S. Billboard DVD.

Problemy prywatne Britney Spears

Od dłuższego czasu media nie skupiają się jednak na jej osiągnięciach muzycznych, które zdecydowanie ucichły (gwiazda wydała wraz z will.i.amem singel "Mind Your Bussines" 21 lipca b.r., lecz wcześniejsze jej działania sięgają trzech lat wstecz). Tematem nr 1 jest burzliwe życie prywatne Britney. Gwiazda cierpi prawdopodobnie na neuropatię obwodową - schorzenie, które wywołuje zaburzenia czucia, dotkliwy ból oraz osłabienie siły i napięcia mięśniowego.

Mimo tej dolegliwości, wokalistka miała w zeszłym roku, po sądowym zakończeniu kurateli ojca, rozpocząć nowe życie. Wokół postaci Britney Spears pojawiło się jednak wiele teorii spiskowych, a ciągłe spekulacje niewątpliwie nie działały na korzyść gwiazdy. Wokalistka zapowiadała mimo wszystko powrót do nagrywania i w najbliższym czasie to właśnie tym chce się zająć.