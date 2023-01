Jak zapowiada wydawca, autobiograficzna książka Berniego Taupina będzie przede wszystkim szczegółowo opisywać jego współpracę z Eltonem Johnem.

Artykuł Najlepsze utwory Eltona Johna na 75. urodziny Początki ich znajomości sięgają końca lat 60. czyli okresu, gdy piosenkarz pracował nad swoim debiutanckim albumem. Od tego czasu Taupin stał się głównym tekściarzem muzyka i autorem jego największych hitów, m.in. "Rocket Man", "Tiny Dancer", "Candle in the Wind" czy "Goodbye Yellow Brick Road".

Wspólne tworzenie piosenek to tylko jeden z aspektów ich relacji. Obaj panowie są bowiem przede wszystkim przyjaciółmi. To właśnie Taupin był jedną z osób, które pomogły Johnowi wyjść z uzależnienia od narkotyków. "Bernie próbował mnie przekonać, żebym przestał brać narkotyki, ale ja nie słuchałem. Mimo to nigdy mnie nie opuścił i nigdy się nie poddał" - wspomniał muzyk, cytowany przez serwis NME.

Bernie Taupin jest u boku Eltona Johna przez całą karierę

Elton John będzie bez wątpienia najważniejszym bohaterem anegdot zawartych w autobiografii Taupina, ale znajdą się też w niej opowieści na temat innych legend muzyki. Jak zdradził wydawca książki "Scattershot: Life, Music, Elton & Me", tekściarz ma też sporo do powiedzenia na temat Johna Lennona i Boba Marleya oraz wielu innych muzyków. Fani opowieści o życiu gwiazd i kulisach show-biznesu na pewno znajdą w niej wiele smaczków.

Taupin pracę nad autobiografią rozpoczął kilka lat temu. Początkowo spisywał swoje wspomnienia w formie krótkich tekstów, ale szybko uznał, że to, co ma do opowiedzenia, wymaga książki. "Zaczęło się od esejów, które ostatecznie nabrały rozpędu i coraz bardziej zaczęły przypominać książkę. Zabawnie było odkurzyć wiele zapomnianych wspomnień. Mam nadzieję, że każdy znajdzie w tym coś dla siebie" - wyznał Taupin.

Choć czasem plotkowano o relacji łączącej obu mężczyzn, to Taupin nigdy nie ukrywał swoich relacji z kobietami. Jego pierwsza żona, Maxine Feibelman, była inspiracją do powstania utworu "Tiny Dancer". Później był jeszcze trzykrotnie zamężny, a od 2004 roku jest w związku z Heather Kidd.

