Po wydaniu drugiego solowego, a pierwszego autorskiego, albumu "Póki co", AniKa Dąbrowska na chwilę zamilkła. Dzisiaj zapewnia, że ten czas poświeciła na tworzenie muzyki, poszukiwanie własnego głosu w otaczającej rzeczywistości, edukację i po prostu - doświadczanie życia. W styczniu 2022 roku AniKa rozstała się z wytwórnią Universal Music, by wraz przy wsparciu rodziny i managementu realizować się jako artystka niezależna.

3 lutego, w dzień swoich 18. urodzin, wokalistka sprawia swoim fanom najlepszy możliwy prezent. Po ponad pół roku pojawia się jej nowy singel, pierwszy od ponad pół roku - pt. "Toast (za miłość)", który w dodatku zapowiada jej 3. solowy album. O samej piosence Ania mówi:

"Wraz z wejściem w dorosłość, wracam do wszystkich odbiorców - kochających dobrą muzykę - z siłą girl power - choć bardziej prawdziwe będzie po prostu self love i self power. 'Toast (za miłość)' - singiel, który swoją premierę będzie miał 3 lutego - w dzień moich 18. urodzin - opowiada o mojej zmianie, wejściu w dorosłość, zapomnieniu o tym, co było złe. Tytułowy toast symbolizuje zaakceptowanie tego co było, życiowych przeszkód i wszelkich rozterek miłosnych, które sprawiły, że teraz jestem silniejsza".

Anika Dąbrowska wznosi "Toast (za miłość)". Będzie przebój?

"Toast (za miłość)" wyprodukowany został we współpracy z Hanią Hołek i Andrzejem Jaworskim, którzy na swoim koncie współpracę z takimi artystami jak: Roxie Węgiel, Justyną Steczkowską i sukcesy na miarę złotych i platynowych płyt, jak np. ta za debiutancki album Julii Żugaj. Duet ten, jak zapowiada artystka, będzie odpowiadał za produkcję całego nowego krążka.

"'Toast (za miłość)' jest również zapowiedzią mojego 3. albumu. Udało mi się nawiązać kontakt ze wspaniałym zespołem producenckim. Andrzej Jaworski, Hania Hołek - to osoby z którymi od pierwszego spotkania w studio - złapaliśmy niezwykłą nić porozumienia. Praca z nimi jest dla mnie ogromną przyjemnością. Powstający materiał na płytę jest składową radości z tworzenia nowych rzeczy; miłości do muzyki, podobnego jej odczuwania i niezwykłej więzi, która połączyła nas w procesie twórczym" - dodaje Dąbrowska.

W swoich piosenkach AniKa chce przekazywać jedną wiodącą myśl - wszystko czego doświadczasz dzieje się po coś, i należy podchodzić do tego z wdzięcznością. Niezależnie od tego czy jest to coś ze spektrum pozytywnych czy negatywnych zdarzeń, wszystko to nas kształtuje i pozwala nam na bycie coraz lepszą wersją samego siebie.

"Ten wspomniany wcześniej symboliczny 'toast za to co mnie wyniszczyło', zdradzając tekst utworu, ma być podkreśleniem tego, że w moim odczuciu powinniśmy świętować nie tylko sukcesy, ale wszystkie nasze doświadczenia, całe nasze życie. Po to je mamy, by go doświadczać i się nim cieszyć, tak jak tylko możemy".

Do piosenki zrealizowany został także teledysk we współpracy z LOFT 2.2.5. Obrazek w swojej dosłowności ukazuje to, co pokazywać powinien - radość życia, zabawę, beztroskę i bardzo różne sytuacje z życia młodej dojrzewającej kobiety.

Z tego, co widzimy na profilach społecznościowych Ani możemy się domyślać, że nowy materiał będzie świadomym i przemyślanym komunikatem od artystki, którym chce wyznaczyć kierunek swojej dorosłej i niezależnej kariery. AniKa na nowym albumie nie tylko chce odkryć przed odbiorcą swoje emocje, ale także pokazać odwagę i jej dojrzewającą kobiecą siłę. Z nową melodią wychodzi naprzeciw tematom swoich granic i praw w najbliższych relacjach.

Temu przekazowi towarzyszy szereg działań społeczno-świadomościowych, w które angażuje się artystka - takich jak np. program "Dotykam-Wygrywam" - kampanii mającej na celu promowanie regularnego samobadania piersi i budowania świadomości nt. raka piersi. AniKa została w roku 2022/2023 ambasadorką programu wraz z m.in. Darią Widawską, Danielem Qczajem, czy Natalią Przybysz.

AniKa, która sama przez całe życie mierzy się ze śmiertelną chorobą jaką jest mukowiscydoza jak mantrę powtarza, że za cel stawia sobie wykorzystanie tego, że jest osobą publiczną, obserwowaną przez setki tysięcy młodych osób.

"Mam nadzieję, że mój udział w akcjach i kampaniach, które są bliskie nie tylko mi, ale tak naprawdę każdemu człowiekowi, pozwoli na dotarcie do tego młodego odbiorcy, moich koleżanek i kolegów" - AniKa nt. udziału w programie "Dotykam-Wygrywam".

AniKa Dąbrowska kończy 18 lat. Niegdyś była gwiazdą "The Voice Kids"

Przypomnijmy, że AniKa Dąbrowska to wokalistka, autorka tekstów, kompozytorka oraz zaangażowany twórca internetowy. Na zawodową ścieżkę kariery wstąpiła wygrywając program "The Voice Kids 2" pod skrzydłami Cleo. Program, jak sama podkreśla, otworzył jej drzwi do świata "profesjonalnej" muzyki.

Po zwycięstwie w programie podpisała kontrakt z wytwórnią Universal Music Polska, oraz wydała dwa solowe albumy. Debiutancki, "Afirmacja" zadebiutował na 18. miejscu OLiS, a jej singiel "Małe Skrzydła" pokrył się złotem. Drugi krążek był w pełni autorskim materiałem AniKi zrealizowanym we współpracy z Liker$ Music, i był do tej pory najbardziej osobistym materiałem zaprezentowanym przez wokalistkę.

Z powodzeniem koncertuje w całej Polsce, na dużych i małych scenach, na scenach letnich miast oraz wielkich scenach telewizyjnych, dla zwykłych ludzi, koleżanek, kolegów, a także dla przedstawicieli Rodzin Królewskich - AniKa kilkukrotnie miała już okazję występować przed księżną Yorku, Sarah Ferguson, która niezwykle podkreśla ogromny talent AniKi.

