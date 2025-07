Alien i Majtis to duet, który szturmem zdobywa polską scenę muzyczną. Zasłynęli dzięki udziałowi w ostatniej edycji "Must Be The Music". Program Polsatu z łatwością udało im się wygrać, co poskutkowało dalszymi sukcesami. W styczniu bieżącego roku wydali swój debiutancki album "Carpe Diem", który dotarł do czwartego miejsca na oficjalnej liście sprzedaży OLIS wśród albumów fizycznych.

"Obudź mnie, uszczypnij mnie! (...) Chciałbym powiedzieć moją pierwszą myśl [po ogłoszeniu wyników], ale muszę zachować cenzurę. Dziękujemy wszystkim, którzy nam zaufali" - opowiadali Interii tuż po wygranej w show Polsatu.

W swojej muzyce łączą elektronikę, rap i śpiew, a ich styl charakteryzuje się niezwykle emocjonalnymi tekstami i autentycznością. Od lat samodzielnie rozwijają własną markę - tworzą muzykę, koncertują, produkują autorską linię ubrań i budują silną społeczność słuchaczy.

Życie duetu Alien i Majtis zmieniło się nie do poznania po zwycięstwie w "Must Be The Music"

Niedawno połowa zwycięskiego duetu - Majtis - odwiedził studio Eski, aby opowiedzieć o tym, jak zmieniło się jego życie po "Must Be The Music". Jeszcze do niedawna muzyk zarabiał grając na ulicach Władysławowa, a teraz występuje na największych scenach i w prestiżowych amfiteatrach w całej Polsce. Ogromna zmiana nadeszła w przeciągu zaledwie roku.

Gwiazdor wspomniał również o oddanych fanach, których pozyskał dzięki udziałowi w programie Polsatu, a także dzięki działalności na TikToku. Wcześniej wręcz walczył o uwagę przechodniów, a teraz może liczyć na wsparcie słuchaczy na niemalże każdym kroku. Młody artysta wyraził ogromną wdzięczność za kibicowanie duetowi Alien x Majtis i przyznał, że nie do końca wierzy w to, że ludzie rozpoznają go na ulicy, gratulują mu sukcesów i kibicują w dalszej karierze.

Fani odkryli, gdzie znajduje się dom rodzinny gwiazdora. Zaśpiewali pod jego blokiem!

Przy okazji wywiadu z Eską artysta wspomniał jedną z najciekawszych historii, jaka zdarzyła mu się po programie. Majtis opowiedział, jak podczas jednej z wizyt u swoich rodziców, wydarzyło się coś, co zapadło mu w pamięci już na zawsze. Grupka fanów odkryła, gdzie znajduje się mieszkanie rodzinne muzyka, rozpoznając go na klatce schodowej. Prędko zorganizowali akcję śpiewania piosenek pod jego balkonem.

"Taka najbardziej szalona chyba sytuacja, to jak byłem u rodziców, siedziałem u nich w domu i właśnie dzieci podłapały, że wchodziłem do mieszkania i pod blokiem zaczęły śpiewać" - opowiedział Majtis.

Muzyk nie ukrywa, że sytuacja mocno go zaskoczyła. Nie poczuł jednak zagrożenia, a ucieszył się. Pokreślił, że czuje sympatię do tak oddanych fanów, ponieważ to dzięki nim może dalej rozwijać swoją pasję na szeroką skalę.

Hubert Wiśniewski z The Cassino o marzeniach i przyszłości INTERIA MUZYKA INTERIA.PL