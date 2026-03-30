Zrobili furorę w "Must Be The Music". "AC/DC po tygodniu w Polsce"
Wśród mocnych kandydatów do półfinałów "Must Be The Music" po ostatnim odcinku castingowym znalazł się zespół The Bad Tales. Rockową formację tworzą muzycy dobrze znani na rodzimej scenie. Kto kryje się pod tym szyldem?
Za nami czwarty odcinek castingowy "Must Be The Music". W sumie na tym etapie Polsat pokaże w sumie osiem odcinków. Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show "Must Be The Music" zaplanowano na 15 maja.
Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.
Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.
W programie furorę zrobiła grupa The Bad Tales, której muzycy pochodzą z Rzeszowa i Łańcuta. Ekipę z Podkarpacia wspierają m.in. tamtejsze władze samorządowe. Pod tym szyldem rockowy zespół działa od wiosny 2025 r., ale w skład wchodzą muzycy rozpoznawalni na rodzimej scenie (zdążyli już wystąpić na Pol'and'Rock Festival 2025 jako jeden z laureatów Eliminacji).
"Dla mnie to był występ, który nie potrzebował słów jurorów. On mówił sam za siebie. Genialny wokalista, z wielką charyzmą. Naprawdę brawo!" - nie krył entuzjazmu Sebastian Karpiel-Bułecka. Komplementów nie szczędził również Miuosh, a Dawid Kwiatkowski z Natalią Szroeder nagle wstali ze swoich miejsc, by szukać kostek do gitary rzuconych przez muzyków ze sceny po występie.
The Bad Tales w programie zaprezentowali autorski numer "Infinite Man".
Zespół tworzą wokalista Maksymilian Max Kwapień (jako podopieczny Piotra Cugowskiego dotarł do finału "The Voice of Poland"; śpiewa w formacjach Zeppelinians - tribute band Led Zeppelin i KAC), Maciej Wester (gitarzysta TSA MNKWL), gitarzysta Eryk Haba, basista Paweł "Muzzy" Mikosz (m.in. Martyna Jakubowicz, Cree) i perkusista Rafał Inglot (eks-Pectus, Michał Szpak, Tołhaje).
"AC/DC po tygodniu w Polsce" - taki podpis z uśmieszkiem znalazł się przy nagraniu z przygotowań The Bad Tales do występu w show Polsatu.
"Udało się! Tyle stresu to dawno nie mieliśmy!" - napisali w mediach społecznościowych muzycy, apelując o wsparcie w głosowaniu w aplikacji "MBTM".