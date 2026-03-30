Za nami czwarty odcinek castingowy "Must Be The Music". W sumie na tym etapie Polsat pokaże w sumie osiem odcinków. Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show "Must Be The Music" zaplanowano na 15 maja.

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

The Bad Tales zachwycili jurorów "Must Be The Music"

W programie furorę zrobiła grupa The Bad Tales, której muzycy pochodzą z Rzeszowa i Łańcuta. Ekipę z Podkarpacia wspierają m.in. tamtejsze władze samorządowe. Pod tym szyldem rockowy zespół działa od wiosny 2025 r., ale w skład wchodzą muzycy rozpoznawalni na rodzimej scenie (zdążyli już wystąpić na Pol'and'Rock Festival 2025 jako jeden z laureatów Eliminacji).

"Dla mnie to był występ, który nie potrzebował słów jurorów. On mówił sam za siebie. Genialny wokalista, z wielką charyzmą. Naprawdę brawo!" - nie krył entuzjazmu Sebastian Karpiel-Bułecka. Komplementów nie szczędził również Miuosh, a Dawid Kwiatkowski z Natalią Szroeder nagle wstali ze swoich miejsc, by szukać kostek do gitary rzuconych przez muzyków ze sceny po występie.

The Bad Tales w programie zaprezentowali autorski numer "Infinite Man".

Zespół tworzą wokalista Maksymilian Max Kwapień (jako podopieczny Piotra Cugowskiego dotarł do finału "The Voice of Poland"; śpiewa w formacjach Zeppelinians - tribute band Led Zeppelin i KAC), Maciej Wester (gitarzysta TSA MNKWL), gitarzysta Eryk Haba, basista Paweł "Muzzy" Mikosz (m.in. Martyna Jakubowicz, Cree) i perkusista Rafał Inglot (eks-Pectus, Michał Szpak, Tołhaje).

"AC/DC po tygodniu w Polsce" - taki podpis z uśmieszkiem znalazł się przy nagraniu z przygotowań The Bad Tales do występu w show Polsatu.

"Udało się! Tyle stresu to dawno nie mieliśmy!" - napisali w mediach społecznościowych muzycy, apelując o wsparcie w głosowaniu w aplikacji "MBTM".

