W piątek, 15 maja, w Polsacie odbył się finał 13. edycji "Must Be The Music"! Na scenie zaprezentowało się ośmioro uczestników, którzy w minionych tygodniach podbili serca zarówno jurorów, jak i publiczności. O wygraną walczyli:

• Imasleep

• Duet z Pienin

• Wiktoria "VICKY" Konończuk

• Marcelina "Marcycha" Ruczyńska

• Robert Wiewióra (zdobywca "Dzikiej Karty Radia ZET")

• Julia Gawlik

• Asia Smajdor

• Piotr Odoszewski.

Jurorzy zachwyceni byli większością występów w finale "Must Be The Music". Komu dali czerwone "NIE"?

Choć jurorzy nie mieli realnego wpływu na wynik finałowej rywalizacji, mieli okazję skomentować każdy z występów i rozstrzygnąć, czy dają słynne zielone "TAK" lub czerwone "NIE". Niemal wszyscy uczestnicy otrzymali poczwórną pozytywną reakcję. Wyjątkiem były występy Julii Gawlik (której piosenka nie przypadła do gustu Miuoshowi i Dawidowi Kwiatkowskiemu), Roberta Wiewióry (który otrzymał czerwony przycisk od Natalii Szroeder i Miuosha) oraz VICKY (która zobaczyła "NIE" również od Miuosha).

"Bardzo wzruszający utwór, bardzo wzruszający tekst" - usłyszał z kolei Piotr Odoszewski z ust Patricii Kazadi po swoim występie. "Masz taką piękną godność sceniczną" - mówiła Natalia Szroeder do Asi Smajdor. "Nie mam siły mówić, bo to było tak wspaniałe, piękne..." - komentował Miuosh popis sceniczny Marcychy. "Pokazaliście, że folklor potrafi być jednocześnie prosty, emocjonujący i hipnotyzujący" - chwalił Duet z Pienin kolejny juror, Sebastian Karpiel-Bułecka.

To oni znaleźli się w ścisłym finale! Do kogo powędrowała nagroda główna?

Widzowie tłumnie oddawali głosy na swoich faworytów. W ścisłym finale znaleźli się ostatecznie: Piotr Odoszewski, zespół Imasleep i Marcycha. Uczestnicy ponownie wykonali wówczas swoje utwory, którymi zachwycili jurorów kilka miesięcy temu na castingach.

"Ja z tej radości po raz kolejny zakręcę swoimi góralskimi biodrami" - komentował finałową trójkę Sebastian, dając popis swoich kocich ruchów. "Super finał, wymarzony finał" - mówiła z kolei Natalia.

Po występach ścisłej finałowej trójki jurorzy wskazali, kto ich zdaniem powinien zwyciężyć. Dawid i Natalia wspomnieli Piotra Odoszewskiego, Miuosh zagłosował na Marcychę, a Sebastian wybrał trio Imasleep.

Po zsumowaniu wszystkich głosów widzów prowadzący otworzyli złotą kopertę, w której znalazło się nazwisko Marcychy. 20-letnia uczestniczka wygrała 250 tys. złotych i już za tydzień wystąpi w Operze Leśnej w Sopocie, w ramach Polsat Hit Festiwalu. Po ogłoszeniu wyników z nieba posypało się złote konfetti, a wokalistka odebrała specjalną statuetkę. Następnie jurorzy oraz pozostali uczestnicy wkroczyli na scenę, aby jej pogratulować.

Drugie miejsce i nagrodę pocieszenia - 30 tys. złotych - zdobył Piotr Odoszewski. Podium zamknęło trio Imasleep.

