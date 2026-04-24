W najbliższy piątek (godz. 21) zobaczymy ostatni castingowy odcinek "Must Be The Music". Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców rozegrają się na oczach widzów 1 i 8 maja, a wielki finał show zaplanowano na 15 maja. Te trzy odcinki Polsat pokaże na żywo (castingi zostały nagrane wcześniej).

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy TAK, przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, którzy nie przejdą etapu panelu, otrzyma tak zwane "dzikie karty" od widzów, które będą przepustką do dalszego etapu.

Zwycięzca w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

Przypomnijmy, że uczestników oceniają Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących występują Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

"Must Be The Music": Kim jest Klaudia Martinez?

Na naszych stronach możecie przedpremierowo zobaczyć fragment piątkowego odcinka. Przed jurorami swoją autorską piosenkę "Perfekcja" zaprezentuje Klaudia Martinez.

Uczestniczka jako dziecko chciała być lekarzem, jednak zdecydowała się wszystko poświęcić muzyce. O sobie mówi, że jest artystką o dwudziestu pięciu osobowościach - obywatelką świata i wolnym duchem.

"Urodziłam się na Podkarpaciu, pierwsze siedem lat życia spędziłam w Hiszpanii, później kolejne siedem spędziłam w Ostródzie na Mazurach, a następne dziesięć lat swojego życia spędziłam w Manchesterze, a teraz mieszkam na Śląsku" - powiedziała w programie wokalistka.

Obecnie wraz z narzeczonym zajmuje się tworzeniem autorskiej muzyki i jej profesjonalną produkcją. Ukończyła studia w British Institute of Modern Music w Manchesterze, następnie także w Wielkiej Brytanii studiowała jeszcze produkcje muzyczną i songwriting. Wokalistka opisuje swoją twórczość jako emocjonalne odbicie wszystkich wersji siebie - od pewnej siebie, naiwnej dziewczyny, przez zagubioną nastolatkę szukającą swojego miejsca na ziemi, po silną kobietę, która nauczyła się żyć z bliznami po dawnych zranieniach.

Publiczność w studiu "MBTM" od razu wstała, miny jurorów pozostały jednak nieprzeniknione. Natalia Szroeder powiedziała do Miuosha: "To się nazywa pewność siebie", gdy Klaudia Martinez zaczęła śpiewać swoją piosenkę.

"Moje dzieci będą miały idealną twarz, bo ich matką będę ja. W Luwrze Mona Lisa nie powinna wisieć ani stać tylko ja, ja, ja, wszędzie ja" - brzmi refren utworu "Perfekcja".

