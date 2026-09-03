W 2025 r. program "Must Be The Music" wrócił na antenę Polsatu po dziewięciu latach przerwy. W 11. edycji z 2016 r. w roli jurorów występowali Kora, Elżbieta Zapendowska, Adam Sztaba (ta trójka zasiadała od samego początku) oraz Tymon Tymański.

Stacja zdecydowała się na całkowitą zmianę składu jurorskiego. Uczestników po powrocie oceniają Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka, lider grupy Zakopower. Z kolei w rolach prowadzących występują Patricia Kazadi, Adam Zdrójkowski oraz Maciej Rock, który jest jedyną osobą łączącą "starą" i "nową" odsłonę programu.

"Must Be The Music": Ruszają stacjonarne castingi

"Masz talent, muzykę we krwi i marzysz o wielkiej scenie? To może być Twój moment! Już w najbliższą niedzielę, 6 września, w Warszawie odbędzie się pierwszy stacjonarny casting do 14. edycji 'Must Be The Music'. Wokaliści, zespoły i instrumentaliści będą mogli zaprezentować się na żywo i zrobić pierwszy krok w stronę udziału w muzycznym show Polsatu" - czytamy w ogłoszeniu.

W Hilton Warsaw City odbędzie się pierwszy z sześciu stacjonarnych castingów, na których będą mogli się pokazać wszyscy chętni - soliści, zespoły i instrumentaliści. Rejestracja uczestników będzie prowadzona na miejscu w godzinach od 8:00 do 17:00. Wystarczy przygotować dowolny utwór - może być to zarówno autorska kompozycja, jak i cover - i zaprezentować swój talent.

Dodajmy, że nadal można zgłaszać się do programu przez internet. Wystarczy przygotować nagranie audio lub audio-wideo swojego występu, wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu, zaakceptować regulamin i przesłać aplikację.

Kolejne stacjonarne przesłuchania odbędą się w Rzeszowie (13 września, Grein Hotel), Katowicach (20 września, MCK), Wrocławiu (21 września, Hotel Mercure Wrocław Centrum) i Sopocie (26 września, Sheraton Sopot Hotel), a na zakończenie castingowej trasy "Must Be The Music" ponownie zawita do Warszawy (27 września, ADN Centrum Konferencyjne).

Zwycięzca odbierze nagrodę główną w wysokości 250 tys. zł i zaproszenie na jeden z dużych koncertów Polsatu.