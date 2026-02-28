Premiery nowej edycji "Must Be The Music" możemy się spodziewać już w piątek 6 marca, a prace promocyjne nad show trwają w najlepsze. Jedno jest pewne - najlepsze głosy i charakterystyczne osobowości znowu podbiją show Polsatu, a za kulisami ponownie będą im towarzyszyć Patricia Kazadi oraz Adam Zdrójkowski, którzy na kanapie "halo, tu polsat" uchylili rąbka tajemnicy odnośnie nowego sezonu "MBTM".

Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski na kanapie "halo, tu polsat". "Myślę, że nas mocno zaskoczy"

"Lubimy się wszyscy. Jestem szczęśliwy, że taki casting się wydarzył. Brygada się mocno zgrała. Każdy kolejny sezon będzie nam to udowadniał. Druga edycja po powrocie pokazuje, że im więcej czasu ze sobą spędzamy, tym lepiej chemia działa" - opowiedział na kanapie "halo, tu polsat" Adam Zdrójkowski.

"Zostaliśmy super wybrani. Może na początku nie każdy wiedział, dlaczego aż trzech prowadzących, ale później wszystko się wyjaśniło. To maszyna nie do zatrzymania. Jurorzy teraz się usadzili na tych swoich tronach, ułożyli się, pozwalają sobie na więcej. Moim królem tej edycji jest Sebastian Karpiel-Bułecka - myślę, że nas bardzo mocno zaskoczy" - przyznała Patricia Kazadi.

Patricia Kazadi to prowadząca "MBTM". "Mogę być ramionkiem do wsparcia"

"Sukcesy uczestników 'Must Be The Music' nadal wybrzmiewają. Kuba i Kuba - kolejne hity w radiostacjach. Alien i Majtis grający na festiwalach i wielkich stadionach przed Willem Smithem, Dawid Dubajka - trasa z Justyną Steczkowską, Bonaventura - świetna płyta. Ogrom sukcesów jest aż onieśmielający" - przyznała Interii Muzyce Patricia Kazadi podczas wiosennej ramówki Polsatu.

Gwiazda dodała również, że bardzo podoba jej się rola "opiekuńczej" prowadzącej: "Udział w programie sprawia mi ogrom przyjemności. To, że mogę być takim ramionkiem do wsparcia, bardzo mnie cieszy. Ci ludzie, którzy przyszli do nas w tej edycji, są tak świadomi siebie - wiedzą, jaki chcą mieć wizerunek, jakie brzmienie. Tu po swoje marzenia przychodzi każdy - niezależnie od wieku".

