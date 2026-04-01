Trwają castingowe odcinki "Must Be The Music". W sumie na tym etapie Polsat pokaże w sumie osiem odcinków. Półfinały z udziałem zakwalifikowanych wykonawców wyemitowane zostaną 1 i 8 maja, a wielki finał show "Must Be The Music" - 15 maja.

Uczestnicy, którzy otrzymają trzy lub cztery razy "TAK", przechodzą do panelu jurorskiego, gdzie wybrani zostaną półfinaliści, a dwójka wykonawców, z tych, którzy nie przejdą tego etapu, otrzymają tak zwane "dzikie karty" od widzów, będące przepustką do półfinałów.

Uczestnicy walczą m.in. o 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie.

"MBTM": Asia Smajdor zachwyciła jurorów. "Zawsze chciałam pisać swoje"

Jedną z uczestniczek castingów do "Must Be The Music" będzie Asia Smajdor, 34-letnia artystka, pochodząca z Jastrzębia-Zdroju. Absolwentka Wydziału Jazzu i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej w Katowicach, współpracowała z orkiestrami, big-bandami i czołowymi artystami sceny muzycznej. Na co dzień związana z Silesian Art Collective.

"Zasmakowałam troszkę sceny, wiem, jak ona smakuje. Jak czasami ciężko trzeba pracować, żeby powstała jedna piosenka… Jestem szczęśliwa, że już niedługo będę mogła spełniać także swoje muzyczne marzenia i występować już ze swoimi piosenkami" - mówi o sobie.

Po przerwie związanej z macierzyństwem postanowiła pokazać swoją twórczość. W programie zaprezentowała utwór "Skybar". Zanim jednak przeszła do występu, okazało się, że dobrze zna Miuosha. "To jest dziewczyna, która ratuje wokalnie każdy z moich koncertów, bo śpiewa w chórkach mojego zespołu" - powiedział juror.

"Skoro tu jesteś, to chcesz zmienić swoje życie, bo mało ci płaci Miuosh?" - dopytywał Dawid Kwiatkowski. "Tak serio to u Miuosha jest super" - odpowiedziała wokalistka. "Dotychczas śpiewałam głównie rzeczy coverowe i chórkowe. A zawsze chciałam pisać swoje… (…) może by płyta była już" - dodała.

"10 lat ze mną gra i nie powiedziała mi, że pisze swoje i że będzie w programie, w którym jestem jurorem…" - skomentował z niedowierzaniem Miuosh. Poniżej możecie zobaczyć przedpremierowy fragment z występem Asi:

