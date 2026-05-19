Marcelina "Marcycha" Ruczyńska była faworytką w programie "Must Be The Music" od dłuższego czasu. Choć w ścisłym finale znaleźli się równie utalentowani artyści - Piotr Odoszewski oraz grupa IMASLEEP, to właśnie Marcycha przemówiła do serc Polaków i skradła ich smsowe głosy. Jak się okazało, stacja Polsat skumulowała imponujący wynik oglądalności, plasując się na samym szczycie.

Marcycha wygrała "Must Be The Music". Jak czuła się tuż po ogłoszeniu wyników? INTERIA.PL

Polsat wykosił konkurencję! Finał "Must Be The Music" zgromadził przed telewizorami masę widzów

Trzynasta edycja spektakularnego formatu "Must Be The Music" wyróżniła się wśród programów talent show za sprawą wyjątkowych uczestników, prezentujących niezwykle wysoki poziom wokalny swoich występów. Telewizja Polsat wyemitowała finał najnowszej serii w piątek 15 maja, osiągając doskonałe wyniki i potwierdzając pozycję lidera w porze emisji.

Według danych Nielsen Audience Measurement program odnotował średni udział w oglądalności w grupie ogólnej na poziomie 10%, wliczając widownię poza domem. Całą edycję śledziło średnio ponad 1 milion widzów. W najatrakcyjniejszej dla reklamodawców komercyjnej grupie oglądających format zdobył średnio 11% udziału w oglądalności. Muzyczny hit stacji odznaczył się również imponującym rezultatem w młodej grupie 16-34 - średnio 13% widzów wybrało Polsat i "Must Be The Music".

Rekordowym zainteresowaniem widzów cieszył się odcinek castingowy z 14 kwietnia - program osiągnął 13,7% udziału w oglądalności w grupie komercyjnej - obejrzało go prawie 1 milion 300 tysięcy oglądających. Wynik stanowi najwyższą jak do tej pory liczbę widzów programu.

Dawid Kwiatkowski reaguje na wygraną Marcychy. Czy zobaczymy go jeszcze w roli jurora? INTERIA.PL

Nadawca, emitując 11 odcinków najnowszej edycji formatu w piątkowe wieczory, był niekwestionowaną wiodącą stacją spośród wszystkich anten. Podkreślił tym samym pozycję lidera w paśmie, wśród konkurentów, odnotowując wzrost względem analogicznego okresu w zeszłym roku w grupach: 4+ (+25%), 16-59 (+31%) i 16-34 (+44%).

Jakie rady dla artystów ma Natalia Szroeder? Wystąpi w roli jurorki w kolejnej edycji "Must Be The Music"? INTERIA.PL



