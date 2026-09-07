Po ponad dekadzie wraca do "Must Be The Music". Kogo wypatrzyliśmy na castingu w Warszawie?

W Hilton Warsaw City w niedzielę odbył się pierwszy z sześciu stacjonarnych castingów, na których mogą się pokazać wszyscy chętni - soliści, zespoły i instrumentaliści. Wystarczyło przygotować dowolny utwór - autorska kompozycja albo cover - i zaprezentować swój talent.

"Każda historia w 'Must Be The Music' zaczyna się od jednego kroku. Dla jednych jest nim wysłanie zgłoszenia, dla innych - pojawienie się na castingu z mikrofonem, gitarą czy własnym utworem" - podkreśla Polsat.

Wśród chętnych znaleźli się przedstawiciele różnych muzycznych stylów, których łączy jedno wspólne marzenie - stanąć na scenie "Must Be The Music" i pokazać swoją muzykę całej Polsce.

"Must Be The Music": Ruszyły stacjonarne castingi

Kolejne stacjonarne przesłuchania odbędą się w Rzeszowie (13 września, Grein Hotel), Katowicach (20 września, MCK), Wrocławiu (21 września, Hotel Mercure Wrocław Centrum) i Sopocie (26 września, Sheraton Sopot Hotel), a na zakończenie castingowej trasy "Must Be The Music" ponownie zawita do Warszawy (27 września, ADN Centrum Konferencyjne).

Dodajmy, że nadal można zgłaszać się do programu przez internet. Wystarczy przygotować nagranie audio lub audio-wideo swojego występu, wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie programu, zaakceptować regulamin i przesłać aplikację.

Zwycięzca odbierze nagrodę główną w wysokości 250 tys. zł i zaproszenie na jeden z dużych koncertów Polsatu.

Kim jest Michał Sołtan?

Wśród setek uczestników niedzielnego castingu w Warszawie wypatrzyliśmy Michała Sołtana . 41-letni wokalista i gitarzysta zdecydował się powrócić do programu po ponad dekadzie - w 2015 r. pojawił się w dziewiątej edycji.

Za autorską piosenkę "Najlepiej" na głos, gitarę, ukulele i looper zebrał cztery głosy na "tak". "Powiew prawdziwej wolności w sferze tworzenia" - cieszyła się Kora. "Ożywiłeś tę scenę dość mocno" - Adam Sztaba chwalił "zawodowstwo", a Elżbieta Zapendowska zwracała uwagę na poczucie humoru muzyka.

"Must Be The Music" wrócił na antenę Polsatu po dziewięciu latach przerwy w 2025 r. Stacja zdecydowała się na całkowitą zmianę składu jurorskiego. Uczestników po powrocie oceniają Dawid Kwiatkowski, Natalia Szroeder, Miuosh i Sebastian Karpiel-Bułecka, lider grupy Zakopower. Z kolei w rolach prowadzących występują Patricia Kazadi, Adam Zdrójkowski oraz Maciej Rock, który jest jedyną osobą łączącą "starą" i "nową" odsłonę programu.

Gitarzysta, kompozytor, wokalista, multiinstrumentalista, organizator koncertów, edukator i performer jest związany twórczo z Warszawą i Sopotem. Absolwent Wydziału Jazzu Państwowej Szkoły Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie z Imagination Quartet wydał płyty "IQ" (2011) i "Mallada" (2015).

W 2015 r. rozpoczął solowe eksperymenty z Loop Station. Od początku 2016 r. zorganizował ponad 30 warsztatów "Uwolnij muzykę". Na scenie poprzedzał takich wykonawców, jak m.in. Mela Koteluk, Lao Che czy Smolik/Kev Fox. Wystąpił też w Debiutach na Festiwalu w Opolu z piosenką "Dzieje się" (2018).

O Sołtanie pisały media w całej Polsce, gdy na początku pandemii w 2020 roku, przenosząc trend z włoskich miast, przez 60 dni z rzędu występował na swoim balkonie. Akcja odbiła się echem na całym świecie, a nagrania zdobywały po kilkadziesiąt-kilkaset tysięcy wyświetleń. Największym hitem był cover "Shallow" Lady Gagi z filmu "Narodziny gwiazdy", który obejrzano ok. 4 milionów razy.

W 2023 r. wziął udział w 14. edycji "The Voice of Poland" . W drużynie Marka Piekarczyka doszedł aż do półfinału. Sporą popularnością (ponad 300 tys. odsłon) cieszył się jego singel z programu - "Niespotykani".

Wraz z żoną Magdaleną Jankowską stworzył performance "MaloGranie", podczas którego komponuje muzykę na żywo do malowanego obrazu. Jest zaangażowany w działania charytatywne i społeczne, jak pomoc domom dziecka czy akcję uświadamiającą o FASD w ramach członkostwa w Rotary Club Warszawa - Żoliborz. Obecnie przygotowuje się do udziału w 48. Maratonie Warszawskim - swój pierwszy bieg na ponad 42 km chce połączyć z akcją zbierania środków na rzecz projektu MŁODE GŁOWY zainicjowanego przez Fundację UNAWEZA Martyny Wojciechowskiej.