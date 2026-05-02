Długa droga wyłonienia najlepszych głosów w Polsce trwała wiele tygodni. Przypomnijmy, iż przez ostatnie osiem tygodni Polsat prezentował odcinki castingowe "Must Be The Music", podczas których wykonawcy z całej Polski (a niektórzy przyjechali z zagranicy) próbowali przekonać do siebie czwórkę jurorów. Uczestników oceniali Natalia Szroeder, Dawid Kwiatkowski, Sebastian Karpiel-Bułecka i Miuosh, a w roli prowadzących występują Maciej Rock, Patricia Kazadi i Adam Zdrójkowski.

Jurorzy wybrali 16 półfinalistów spośród wszystkich uczestników, którzy podczas castingów otrzymali trzy lub cztery głosy na tak. Zestaw uzupełnili dwaj laureaci "dzikich kart" - jedną przyznali głosujący w bezpłatnej aplikacji mobilnej programu (GiS), a drugą słuchacze Radia Zet (Robert Wiewióra).

Przypomnijmy, że zwycięzca programu w nagrodę otrzyma m.in. 250 tys. zł i występ podczas Polsat Hit Festiwalu w Sopocie. Wielki finał zaplanowano na 15 maja.

Must Be The Music: Duet z Pienin podbił serca internautów. "Wygracie to"

Maciej Rock i Patricia Kazadi niespodziewanie ogłosili, że wiosną 2027 r. pojawi się kolejna edycja "Must Be The Music". Prowadzący przekazali również, że miejsca w wielkim finale wywalczyli: iamsleep, Duet z Pienin (na stojąco oklaskiwał ich Miuosh), Wiktoria "Vicky" Konończuk (wstali wszyscy jurorzy) i Marcelina "Marcycha" Ruczyńska (również stanęli wszyscy).

Dodajmy, że drugi półfinał Polsat pokaże 8 maja wyjątkowo o godz. 20:00. Gościem specjalnym będzie wtedy Ralph Kaminski.

Duet z Pienin, czyli Wojtek Zaziąbło (wokal, skrzypce) i Tomek Mastalski (akordeon, wokal), sięgnął po ludowy utwór "Ej, gronicku, gronicku". Jurorzy byli jednomyślni, głosując 4 x tak.

"Przewietrzyło mnie rzetelnie. Wybraliście piękną piosenkę z Beskidu Śląskiego, zagraliście ją po swojemu, włożyliście trochę ducha pienińskiego" - podsumował Sebastian Karpiel-Bułecka.

"Macie coś, czego się nie da podrobić. (...) Ja bym chciał oddychać z wami tym powietrzem w finale" - zaapelował Dawid Kwiatkowski, a Natalia Szroeder przypomniała, że z duetem łączy ją "miłość od pierwszego wejrzenia".

Pozytywne komentarze jurorów podzielili również internauci, którzy tłumnie zbiegli się pod postem "Must Be The Music" na Facebooku oraz Instagramie. Jak się okazuje, to właśnie duetowi wróżą wielki triumf w finale. "Wygracie to, jesteście najlepsi", "Cudny człowiek o wielkim sercu. Zachęcam do podglądania jego gospodarstwa, sprawdźcie jak rozmawia ze zwierzętami", "Wygracie to", "Dzięki waszemu talentowi jesteście w finale, a głosy widzów pokazały, że jesteście niesamowici, widzowie to docenili, gratulacje", "Nie mogłam uwierzyć własnym oczom i uszom", "Fantastycznie", "Ile w tym waszym graniu emocji. Wow, aż serce drży. Sama prawda, same uczucia. Talent" - piszą fani duetu.

