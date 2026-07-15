Singel "Na wietrze" to osobista piosenka Patricii Kazadi, w której rozlicza się z przeszłością i przekazuje słuchaczom ważne przesłanie o przemijaniu, stracie i sile akceptacji.

Po raz pierwszy prowadząca "Must Be The Music" zaprezentowała nowy utwór w programie "halo tu polsat".

Patricia Kazadi i "Na wietrze". "Czas to jest dobro luksusowe"

"Utwór dedykuję swojemu dziadkowi, ale też wszystkim tym, którzy mierzą się z utratą bliskiej osoby. (...) Bardzo często zwlekamy z tym, żeby powiedzieć ukochanej osobie, że za nią tęsknimy (...). Czas ucieka, to jest dobro luksusowe i tak też się stało z moim dziadkiem, z którym pożegnaliśmy się w maju, bardzo niespodziewanie..." - opowiadała w rozmowie z prowadzącymi.

Jak podkreśla artystka, "Na wietrze" opowiada o ulotności chwil i złudnym przekonaniu, że zawsze zdążymy powiedzieć bliskim wszystko, co najważniejsze. Gdy tej szansy zabraknie, pozostają żal, smutek i pytania bez odpowiedzi.

"Pisząc tę piosenkę, chciałam przekazać, że warto dać sobie prawo do odpuszczenia" - mówi Kazadi o singlu, który zapowiada jej nowy album.

Szerokiej publiczności dała się poznać przede wszystkim jako prowadząca programów "Must Be The Music", "You Can Dance", "X Factor" oraz amerykańskiej gali "Kids' Choice Awards", jej największą pasją od zawsze pozostaje muzyka.

Na swoim koncie ma cztery albumy oraz setki koncertów w Polsce i za granicą. Współpracowała z takimi artystami jak Edyta Górniak, Kayah czy francuski wokalista Matt Pokora. Ich wspólny singel "Wanna Feel You Now" przez ponad 10 tygodni utrzymywał się na pierwszym miejscu list przebojów polskich rozgłośni radiowych.