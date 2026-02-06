Premiery nowej edycji "Must Be The Music" możemy się spodziewać już wiosną, a prace promocyjne nad show trwają w najlepsze. Jedno jest pewne - najlepsze głosy i charakterystyczne osobowości znowu podbiją show Polsatu, a za kulisami ponownie będzie im towarzyszyć Patricia Kazadi.

Patricia Kazadi to prowadząca "MBTM". "Mogę być ramionkiem do wsparcia"

"Sukcesy uczestników 'Must Be The Music' nadal wybrzmiewają. Kuba i Kuba - kolejne hity w radiostacjach. Alien i Majtis grający na festiwalach i wielkich stadionach przed Willem Smithem, Dawid Dubajka - trasa z Justyną Steczkowską, Bonaventura - świetna płyta. Ogrom sukcesów jest aż onieśmielający" - przyznała Interii Muzyce Patricia Kazadi.

Gwiazda przyznała również, że bardzo podoba jej się rola "opiekuńczej" prowadzącej: "Udział w programie sprawia mi ogrom przyjemności. To, że mogę być takim ramionkiem do wsparcia, bardzo mnie cieszy. Ci ludzie, którzy przyszli do nas w tej edycji, są tak świadomi siebie - wiedzą, jaki chcą mieć wizerunek, jakie brzmienie. Tu po swoje marzenia przychodzi każdy - niezależnie od wieku".

Plany Patricii Kazadi pokrzyżowały się tuż przed ramówką Polsatu. "Cała się trzęsłam ze stresu"

Jak się okazuje, tuż przed wiosenną ramówką Polsatu Patricia Kazadi musiała uporać się z niemałym problemem. Jej kreacja nie dojechała na czas, więc piosenkarka musiała poradzić sobie w inny sposób.

"Dzisiaj w ogóle nie spałam. Miałam problem z sukienką. Nie dojechała, więc musiałam o godzinie 23:30 musiałam uruchomić kontakt do pana na Białołęce, który ma hurtownię materiałów i kupić materiał. Do czwartej rano, tę sukienkę, którą mam na sobie, musiałam szyć. Cała się trzęsłam ze stresu. Uważajcie!" - przyznała Patricia Kazadi i wyznała, kto pomógł jej w kryzysowej sytuacji. Koniecznie sprawdźcie całą rozmowę z artystką!

