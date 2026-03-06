Emocje rosną, bo widzowie Polsatu już dzisiaj zasiądą przed telewizorami, aby przekonać się, kto tym razem zasługuje na miano najlepszego głosu w Polsce. Przypomnijmy, iż nowy sezon "Must Be The Music" startuje już dzisiaj - 6 marca br. o godzinie 21:00 w Polsacie. Jak Patricia Kazadi wspomina pracę na planie?

Patricia Kazadi o roli prowadzącej "Must Be The Music". "Otulam i motywuję do dalszego działania"

Patricia Kazadi, świeżo po prapremierze najnowszej edycji "MBTM", podzieliła się z Interią Muzyką swoimi spostrzeżeniami: "Były ciary, wzruszenie, dreszcze przeszywające, była złość, gdy jurorzy się ze sobą nie zgadzali i przede wszystkim było bardzo dużo śmiechu - to jest naprawdę super rozrywka, ale przede wszystkim skupiona na muzyce, a to jest w naszym programie wyjątkowe w kontekście konkurencji".

Prowadząca wspomniała również o swojej ważnej roli, która często pomaga uczestnikom za kulisami. "Dostałam najpiękniejszy komplement od uczestników, którzy powiedzieli mi, że jestem dla nich takim kocykiem - mogą się wtulić w niego, jak jest zimno, to się ocieplić. Bardzo mnie to wzruszyło. (...) Z jednej strony ocieram łezki szczęścia, a z drugiej, gdy coś pójdzie nie tak, otulam i motywuję do dalszego działania" - przyznała Patricia Kazadi.

"Po dzisiejszym odcinku mam już jedną faworytkę, ale nie powiem! W sumie to mam wielu faworytów, bo lubię ich personalnie, uważam, że mają fajną osobowość, a i mam faworytów muzycznych. Bałam się, ale przebiliśmy szklany sufit poprzedniej edycji. Myślałam: 'Jak my to przebijemy'? A w tym sezonie przebiliśmy! Zresztą - zobaczycie sami" - skwitowała prowadząca.

Patricia Kazadi o talentach w "Must Be The Music". "Wzruszenie i ciary przeszywające ciało" Bartłomiej Warowny Polsat News